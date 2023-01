„Gravierende Bedrohung“: Südkoreas Präsident warnt vor Eskalation im Konflikt mit Nordkorea

Ex-Präsident Bolsonaro will früher zurück nach Brasilien als geplant

Am Sonntag haben Anhänger von Jair Bolsonaro den Kongress, den Regierungssitz und den Obersten Gerichtshof in Brasília gestürmt und erhebliche Schäden verursacht. Der brasilianische Ex-Präsident lag währenddessen in den USA im Krankenhaus und kündigt nun seine Rückkehr an.