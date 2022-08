In einem staatlich finanzierten Heim für Obdachlose wurden Menschen versklavt und missbraucht. Mit der im Jahr 1981 erfolgten Vergabe der Olympischen Spiele an Seoul wurden die Verhaftungswellen ausgeweitet. Ein ehemaliger Staatsanwalt berichtet über Anweisungen aus dem Präsidentenbüro.

Folter und Zwangsarbeit: Südkorea will Gräueltaten in den 1980er Jahren aufklären

Die südkoreanische Wahrheits- und Versöhnungskommission hat frühere Militärregierungen des Landes für Gräueltaten in einer staatlich finanzierten Einrichtung für Obdachlose verantwortlich gemacht. Die Kommission veröffentlichte am Mittwoch erste Ergebnisse ihrer Untersuchung zu Menschenrechtsverletzungen im sogenannten Brüderheim, darunter schwere Zwangsarbeit, Gewalt und Todesfälle. Für die Taten, die zwischen 1975 und 1986 begangen wurden, wurde bislang niemand zur Verantwortung gezogen.

Von den 1960er bis 1980er Jahren ordneten die südkoreanischen Militärdiktatoren Razzien an, um die Straßen zu säubern. Tausende - darunter Obdachlose, Menschen mit Behinderungen und Kinder - wurden von der Straße geholt und in Einrichtungen gebracht, wo sie inhaftiert und zur Arbeit gezwungen wurden. Die Aktionen wurden ausgeweitet, als Südkorea sich für die Austragung der Olympischen Sommerspiele 1988 bewarb und schließlich den Zuschlag erhielt. Das Brüderheim in Busan war die größte dieser Einrichtungen und hatte rund 4000 Insassen, als Gräueltaten dort 1987 aufgedeckt wurden.

Menschen wahllos auf Straßen aufgegriffen

Die Kommission bestätigte 657 Todesfälle im Brüderheim. Das sind deutlich mehr als die bisher bekannten 513 Opfer, die in den Aufzeichnungen der Einrichtung dokumentiert ist. Die Polizei in der Hafenstadt Busan im Süden des Landes, in der die Einrichtung lag, griff nach Erkenntnissen der Kommission wahllos Menschen auf den Straßen auf und brachte sie in das Heim. Mitarbeiter der Einrichtung seien auch in Lastwagen losgefahren, um Menschen zu entführen. Die Löhne der Zwangsarbeiter hätten der Betreiber und seine Familie einbehalten.

In Gesprächen mit ehemaligen Insassen des Heims sagten viele, dass sie als Kinder in die Einrichtung gebracht worden seien, nachdem Polizeibeamte sie entführt hatten. Ihre Eltern seien über ihren Aufenthaltsort nicht informiert worden.

Ermittlungen wurden blockiert

Der ehemalige Staatsanwalt, der die Vorgänge im Brüderheim aufdeckte, Kim Yong Won, sagte der Nachrichtenagentur AP, ranghohe Beamte hätten seine Ermittlungen auf Anweisung des Büros von Präsident Chun Doo-hwan blockiert. Die damalige Regierung befürchtete eine Bloßstellung kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Seoul.

Die Kommission nahm im Mai vergangenen Jahres die Arbeit auf, nachdem die Überlebenden der Einrichtung, von denen viele mit finanziellen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, jahrelang um Wiedergutmachung gekämpft hatten.

Der Kommissionsvorsitzende Jung Geun-sik sagte, die ersten Ergebnisse stützten sich auf 191 Fälle, die zu den 544 Überlebenden der Einrichtung gehören, die sich bisher gemeldet hätten. Jung kündigte an, die Kommission wolle außerdem Auslandsadoptionen von Kindern aus dem Brüderheim untersuchen.

RND/AP