Papst besucht Südsudan und erinnert an getötete Ordensleute

Weltkrebstag am 4. Februar

Maxim Vincent Kröger (3) aus Fehmarn hat Leukämie, braucht eine Stammzelltransplantation. Während der Therapie nimmt er an einem besonderen telemedizinischen Projekt am UKSH in Kiel teil – das erspart der Familie so manche Fahrt zur Klinik. Ein Besuch in der Video-Visite zum Weltkrebstag am 4. Februar.