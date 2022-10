Rishi Sunak unter Druck: Debatte um britische Innenministerin reißt nicht ab

DFL veröffentlicht Spielplan: Holstein Kiel zum Rückrundenstart am Sonnabend

Die Deutsche Fußball-Liga hat die ersten beiden Zweitligaspieltage nach der Winterpause und der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zeitgenau angesetzt. Zum Rückrundenauftakt wartet auf Holstein Kiel ein Heimspiel gegen Greuther Fürth. Das erste Auswärtsduell in der Rückrunde steigt in Kaiserslautern – beide Spiele finden am Sonnabend statt.