Afghanistans Hauptstadt Kabul wurde am Montag von einer schweren Explosion erschüttert. Medienberichten zufolge soll sich ein Attentäter vor der russischen Botschaft in die Luft gesprengt haben. Zwei Botschaftsmitarbeiter seien bei dem Anschlag getötet worden.

In Afghanistans Hauptstadt Kabul sind bei einem Suizidattentat vor der russischen Botschaft am Montag zwei Menschen getötet worden. (Symbolbild)

Suizidanschlag auf russische Botschaft in Kabul: Mindestens drei Tote

Schwere Explosion in Afghanistan

Kabul. In Afghanistans Hauptstadt Kabul sind bei einem Suizidattentat vor der russischen Botschaft am Montag zwei Botschaftsmitarbeiter getötet worden. Es habe auch Opfer unter afghanischen Zivilisten gegeben. In einander widersprechenden Berichten war von acht bis zehn Toten die Rede. Laut der Nachrichtenagentur „Reuters“ hätten örtliche Sicherheitsbeamte den Attentäter erkannt und erschossen, noch bevor er die diplomatische Vertretung Russlands betreten konnte.

Nach Berichten afghanischer Medien soll sich die Explosion ereignet haben, während zahlreiche Menschen vor der Botschaft auf ihr Visum warteten.

Die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldete, zu der Detonation sei es gekommen, als ein Diplomat vor das Gebäude in Kabul getreten sei, um Wartende aufzurufen, die dort für ein Visum anstanden. Es sei auch mindestens eine Zivilperson getötet worden.

Mindestens ein Zivilist getötet

Der Sprecher der Kabuler Polizei, Chaild Sadran sagte, ein Selbstmordattentäter habe versucht, sich in der Menge in die Luft zu sprengen, sei jedoch von Sicherheitskräften entdeckt und erschossen worden. Weshalb es zu der Explosion kam, war zunächst unklar. Es sei mindestens ein Zivilist getötet worden, sagte Sadran.

Russland ist eines der wenigen Länder, das eine diplomatische Vertretung in Afghanistan aufrechterhält, auch nachdem die Taliban das Land vor mehr als einem Jahr übernommen hatten.

Die militant-islamistischen Taliban sind in Afghanistan nach dem Abzug der internationalen Truppen seit August vergangenen Jahres wieder an der Macht. Seither gab es mehrfach Anschläge auf Zivilisten durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Für die Explosion übernahm zunächst niemand die Verantwortung.

