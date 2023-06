Urteil zu Studierendenauswahl: Was ist „Affirmative Action“ und warum wird sie abgeschafft?

Das Oberste Gericht der USA hat die Berücksichtigung der Hautfarbe oder Abstammung von Bewerberinnen und Bewerbern bei der Zulassung an Universitäten für verfassungswidrig erklärt. Viele Universitäten hätten viel zu lange die Hautfarbe als „Prüfstein“ angesehen – und nicht die Herausforderungen und Fähigkeiten, die ein Bewerber gemeistert oder erlangt habe, hieß es am Donnerstag in der Begründung des Supreme Courts in Washington. Die sogenannte „Affirmative Action“ war seit Jahren öffentliches Streitthema. Aber worum ging es konkret – und was gilt jetzt nicht mehr?

Was bedeutet „Affirmative Action“?

Ganz allgemein spricht man von einer „Affirmation Action“, wenn Universitäten oder andere Bildungseinrichtungen, aber zum Beispiel auch Arbeitgeber, Bewerberinnen und Bewerber aus benachteiligten Gruppen bevorteilen. Das meint nicht nur Menschen mit dunkler Hautfarbe, sondern zum Beispiel auch Frauen oder Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung. Auf Deutsch spricht man auch von „positiver Diskriminierung“ und wenn die Vergabe prozentual geregelt wird, von Quoten.

Die Standford University definiert die Maßnahme als „positive Eingriffe“, die die Präsenz von Frauen und Minderheiten in den Bereichen erhöhen soll, in denen sie historisch ausgeschlossen wurden: in Beschäftigung, Bildung und Kultur. In den USA galt diese Regel für Universitäten, die zulassungsbeschränkt sind. Sie bezog sich vor allem auf Schwarze und Menschen, die einer ethnischen Minderheit angehören.

Warum wurde die „Affirmative Action“ eingeführt?

Die „Affirmative Action“ wurde in den USA seit der Zeit der Bürgerrechtsbewegung Mitte des 20. Jahrhunderts angewandt. Die Idee dahinter war, mit gezielter Förderung Diskriminierung von etwa Schwarzen entgegenzuwirken, die es in den USA häufig aufgrund struktureller Hindernisse schwerer haben zu studieren.

Erstmals eingeführt wurde das Konzept der „Affirmative Action“ 1961 von Präsident John F. Kennedy. Der rief mit der Executive Order 10925 die „Equal Employment Opportunity Commission“ ins Leben, eine Bundesbehörde, die sicherstellen sollte, dass Einstellungsverfahren staatlicher Auftraggeber frei von Rassenvorurteilen seien. Sie wurde 1964 wirksam.

Schwarze Menschen waren damals noch wesentlich stärker diskriminiert als heute. Der erste Schwarze trat 1962 sein Studium an der University of Mississippi an. Das Oberste Gericht musste die Universität damals zwingen, den 29-jährigen James H. Meredith aufzunehmen. Präsident Kennedy schickte an seinem erstem Uni-Tag Bundestruppen an den Campus. Trotzdem kam es dort zu Protesten und Unruhen mit zwei Toten und 400 Verletzten.

Kennedys Nachfolger Lyndon B. Johnson erläuterte die Grundidee der „Affirmative Action“ 1965 in einer Rede vor den schwarzen Studenten der Howard University: „Wir wollen nicht nur Freiheit, sondern Chancengleichheit, nicht nur Gleichheit vor dem Gesetz, sondern echte Befähigung, nicht nur Gleichheit als Recht und Theorie, sondern als Tatsache und Resultat.“ Johnson bezog sich dabei auf die Tatsache, dass ethnische Minderheiten nicht nur in der eigentliche Aufnahme an der Universität, sondern auch in ihrem ganzen Bildungsweg benachteiligt sind.

Daten des US-Bildungsministeriums von 2020 zeigen: Von den 25-Jährigen hatten 15 Prozent der Schwarzen und 8 Prozent der Weißen keinen Highschoolabschluss. Insgesamt hatten in dem Alter 35 Prozent der Weißen einen Universitätsabschluss, aber nur 21 Prozent der Schwarzen.

Wie wurde die Regel umgesetzt?

Die „Affirmative Action“ wurde in den USA nicht als Quotenregel angewandt. Vielmehr konnte sie von den Universitäten und Colleges unterschiedlich ausgelegt und angewandt werden. Die Bildungseinrichtungen mussten sich an die „Affirmative Action“ halten, regelten aber oft selbst, inwiefern sie auf die freiwillige Angabe der Bewerberinnen und Bewerber vertrauten.

Weiterhin mussten Einrichtungen zum Beispiel Programme anbieten, die benachteiligte Gruppen fördern oder auf ihre Diskriminierung aufmerksam machen. Staatliche Aufträge und Mittel wurden etwa nur an Einrichtungen vergeben, die sich vertraglich verpflichteten, die „Affirmative Action“ einzuhalten.

Wieso wird die Regel jetzt abgeschafft?

Neun US-Staaten hatten die „Affirmative Action“ für Uni-Zulassungen bereits abgeschafft: Arizona, California, Florida, Georgia, Oklahoma, New Hampshire, Michigan, Nebraska and Washington. In Kalifornien war die Regel erst 2020 wieder eingeführt worden. Gegner der Regel kritisierten seit jeher, die „positive Diskriminierung“ von benachteiligten Gruppen habe nur die „negative Diskriminierung“ der anderen Seite zur Folge.

Gegner der „Affirmative Action“ hatten gegen die Zulassungsverfahren an der Elite-Universität Harvard und der Universität von North Carolina geklagt. Sie argumentierten, dass die Zulassungspolitik der Hochschulen diskriminierend sei. Das Gericht mit seiner konservativen Mehrheit hebt nun erneut eine Entscheidung in einem Jahrzehnte alten Präzedenzfall auf. Im Jahr 1978 hatte der Supreme Court entschieden, dass im Zulassungsprozess die Hautfarbe nicht der entscheidende Faktor sein dürfe – aber durchaus mit berücksichtigt werden könne. Das Gericht hielt das Urteil in späteren Entscheidungen aufrecht.

Das Gericht weist in seiner Begründung darauf hin, dass Universitäten weiterhin berücksichtigen könnten, wie die Hautfarbe oder die Abstammung das Leben der Bewerberinnen und Bewerber geprägt habe – „sei es aufgrund von Diskriminierung, Inspiration oder auf andere Weise“.

Der Supreme Court war unter dem republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump deutlich nach rechts gerückt. Schon bei der Anhörung des Falles Ende vergangenen Jahres hat sich angedeutet, dass das Gericht die Berücksichtigung der Hautfarbe beim Zulassungsverfahren als verfassungswidrig werten könnte.

RND/lhen

