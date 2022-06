Nur 70 zusätzliche US-Soldaten in Italien

Draghi: Keine Nato-Eskalation durch Stärkung von US-Militär in Europa

Auf dem Nato-Gipfel in Madrid betonte Italiens Ministerpräsident Draghi, dass die zusätzliche Stationierung von US-Soldaten in Europa keine Nato-Eskalation bedeute. Und dennoch, so Draghi, müsse man „bereit sein“.