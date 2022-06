Das Wunder von Magdeburg

Intel will in Magdeburg für 17 Milliarden Euro zwei ultramoderne Chipfabriken bauen. Es winken, mit Zulieferern, 10.000 neue Jobs. Die Investitionssumme toppt die von Tesla in Brandenburg. Wie gelang es den Magdeburgern, 76 andere europäische Standorte auszustechen und einen so dicken Fisch an Land zu ziehen?