US-Militär nimmt ranghohes IS-Mitglied in Syrien fest

Washington. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben bei einem Einsatz in Nordsyrien ein einflussreiches Mitglied der Terrormiliz „Islamischer Staat“ gefangen genommen. Abu Halil al-Fadani soll über Kontakte ins gesamte IS-Netzwerk in der Region verfügt haben, wie das unter anderem für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando Centcom am Montag mitteilte. Demnach erfolgte der Zugriff schon am Samstag bei einem Helikoptereinsatz. Die Gefangennahme erhöhe die Chance, dass bei Anti-Terror-Operationen weitere IS-Mitglieder aufgespürt werden könnten, erklärte Centcom-Sprecher Troy Garlock.

Die USA haben etwa 900 Soldaten in Syrien, deren Aufgabe in der Bekämpfung von Überbleibseln des IS besteht, der bis 2019 weite Teile Syriens kontrollierte.

