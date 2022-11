Zwei Tote bei israelischem Angriff auf Militärflughafen in Syrien

SPD und CDU für Reformen der Wahlprüfordnung

Nach den Wahlpannen in Berlin werde nun der Bundestag über Reformen diskutieren. Das kündigten an am Wochenende Sprecher von SPD und CDU an. Die Wahlprüfung solle künftig alleinige Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts sein, mahnte CDU-Sprecher Patrick Schnieder.