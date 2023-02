Einer der letzten Verbündeten: Syriens Präsident Assad besucht den Oman

Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat den Oman besucht. Empfangen worden sei er dort am Montag von Sultan Haitham bin Tarik, dem Herrscher der Golfnation, teilte Assads Büro mit. Es zitierte den syrischen Staatschef mit den Worten, der Oman habe seine „ausgewogene Politik und Glaubwürdigkeit“ beibehalten. Die Region brauche den Oman, um die Beziehungen zwischen den arabischen Ländern auf Grundlage von „gegenseitigem Respekt und Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer Länder“ zu stärken.

Der Oman gehört zu den wenigen arabischen Ländern, der seine diplomatischen Beziehungen zu Damaskus aufrechterhielt, nachdem Syrien 2011 wegen des Vorgehens der Assad-Regierung gegen die Protestbewegung des Arabischen Frühlings aus der Arabischen Liga ausgeschlossen wurde.

Erste Auslandsreise seit den Erdbeben

Für Assad war es seine erste Auslandsreise seit den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien Anfang Februar. In Syrien wurde die Zahl der Toten mit bisher rund 3700 angegeben, in der Türkei mit rund 41.450 Toten. Seit der Katastrophe hat ein weiteres Tauwetter zwischen der Assad-Führung und anderen arabischen Staaten eingesetzt.

So besuchte der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate den syrischen Staatschef, während andere Länder wie Saudi-Arabien und Ägypten, die ihre Beziehungen zu Syrien während des dortigen Krieges gekappt hatten, Hilfsgüter schickten.

RND/AP