Gegenentwurf zu Alexis Tsipras: Ein Millionär aus Miami führt die griechische Linke

Athen. Der neue Hoffnungsträger kommt aus dem Nichts. Kaum jemand in Griechenland kannte Stefanos Kasselakis, bis er sich im August mit einem YouTube-Video als Bewerber für die Nachfolge des zurückgetretenen Syriza-Vorsitzenden Alexis Tsipras vorstellte: „Ich heiße Stefanos, und ich habe Euch etwas zu sagen.“ Vier Wochen später weiß man immer noch wenig über den millionenschweren Unternehmer, der als Teenager aus Griechenland in die USA auswanderte.

Aber das hinderte die Mehrheit der Syriza-Mitglieder nicht daran, den 35-Jährigen am Sonntag mit 57 Prozent Stimmenanteil zum Vorsitzenden zu wählen. Der bisherige Syriza-Chef und frühere Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte im Juni nach der schweren Wahlniederlage seinen Rücktritt erklärt. Das Linksbündnis Syriza hatte damals gegenüber 2015 mehr als die Hälfte seiner Wählerinnen und Wähler verloren.

Kasselakis klarer Sieg ist durchaus eine Überraschung

Kasselakis setzte sich in der Stichwahl am Sonntag klar gegen seine Konkurrentin durch, die frühere Arbeitsministerin Efi Achtsioglu. Sie galt noch vor wenigen Wochen als unangefochtene Favoritin – bis Kasselakis überraschend auf die politische Bühne stürmte.

Der Sunnyboy, der zuletzt in Miami lebte, sieht gut aus, hat ein gewinnendes Lächeln und dank regelmäßiger Gym-Besuche eine Model-Figur. Unbefangen bekennt er sich zu seiner Homosexualität und der Beziehung zu seinem vier Jahre jüngeren amerikanischen Partner Tyler McBeth – keine Selbstverständlichkeit im stark orthodox geprägten Griechenland, das noch immer keine Ehe für gleichgeschlechtliche Paare kennt. Seine Wähler stören sich offenbar an seiner sexuellen Identität ebenso wenig wie an seiner großbürgerlichen Herkunft.

Aufgewachsen ist der Unternehmerssohn in einer weitläufigen Villa im Athener Prominentenviertel Ekali. Mit 14 erhielt er ein Hochbegabtenstipendium in den USA, studierte in Pennsylvania Finanzen und Politikwissenschaft. Vor der US-Präsidentschaftswahl 2008 arbeitete Kasselakis als Freiwilliger im Stab des späteren Vizepräsidenten Joe Biden. Mit 21 fand er einen Job bei der Investmentbank Goldman Sachs. Dort habe er nach einigen Jahren die „Arroganz des Kapitalismus“ verstanden und gekündigt, sagt Kasselakis. Anschließend machte der geläuterte Investmentbanker als Reeder und Schiffsbroker Millionen.

Keine sozialistische Vergangenheit, dafür ein „ausgezeichnetes Verhältnis“ zu Mitsotakis

Sozialistischen Stallgeruch hat Kasselakis nicht zu bieten, im Gegenteil. In einem vor zwei Monaten veröffentlichten Gastkommentar outete sich Kasselakis als ein Bewunderer des konservativen Premiers Kyriakos Mitsotakis, mit den ihn bereits seit 2012 ein „ausgezeichnetes Verhältnis“ verbinde und für den er „viel Respekt“ habe. Zwischen den Zeilen des Artikels glaubt man zu lesen, dass Kasselakis auf ein Angebot von Mitsotakis für ein politisches Amt wartete. Die Offerte blieb aber offenbar aus. Vor zwei Jahren habe er dann Tsipras kennengelernt, der sich die Zeit genommen habe, ihn anzuhören. „Wir brauchen Leute wie Dich“, habe Tsipras ihm gesagt und ihm einen – wenn auch aussichtslosen – Listenplatz für die Parlamentswahl 2023 angeboten.

Jetzt bringt sich Kasselakis als Herausforderer des konservativen Premiers in Position. Er spreche „besser Englisch und verstehe mehr von Finanzen und Wirtschaft“ als Mitsotakis, behauptet der Newcomer. Er verspricht Steuersenkungen, eine Linderung der Wohnungsnot für Geringverdiener, eine Justizreform und Verbesserungen im Gesundheitswesen.

Der Partei, die er jetzt führt, ist er erst vor drei Monaten beigetreten. Kasselakis räumt ein, dass er keine parteipolitische Erfahrung hat, aber „Erfahrung im Beruf und im sozialen Leben“. Seine Wahl zum Syriza-Vorsitzenden ist vielleicht gerade damit zu erklären: Der 35-jährige Seiteneinsteiger könnte jenen politischen Neubeginn verkörpern, den sich viele Griechinnen und Griechen wünschen. Kasselakis hat allerdings ein nicht zu unterschätzendes Handicap: Er muss sich als Oppositionsführer profilieren, ohne selbst im Parlament zu sitzen.

Will Kasselakis die „radikale Linke“ zur Mitte hin öffnen?

Kasselakis sagt, er wolle Syriza zu einer Mitte-Links-Partei nach dem Vorbild der amerikanischen Demokraten umbauen. „Wenn Syriza die Absicht hat, wieder an die Regierung zu kommen, sollte die Partei so schnell wie möglich das amerikanische Beispiel kopieren“, schrieb Kasselakis im Juli in einem Gastkommentar. Das würde eine Öffnung der Partei bis weit in die politische Mitte bedeuten und den politischen Charakter des „Bündnisses der radikalen Linken“ völlig verändern. Ob der starke linke Syriza-Flügel, der tief im Marxismus verwurzelt ist, das mitmacht, ist zweifelhaft. Kasselakis verspricht, Syriza zurück an die Macht zu führen. Zunächst aber muss er die Partei hinter sich bringen. Das dürfte schwer genug sein. Schon die Wochen vor der Wahl des neuen Vorsitzenden waren von erbitterten Machtkämpfen und Intrigen gekennzeichnet.

Abenteuerliche Verschwörungstheorien machen in Kreisen des linken Parteiflügels die Runde: Kasselakis sei ein Strohmann von Goldman Sachs und des amerikanischen Geheimdienstes CIA, um Syriza von innen zu zerstören.

Sicher ist: Die Partei steht mit ihrem neuen Vorsitzenden vor tiefgreifenden Veränderungen. Den Wahlsieg 2015 verdankte Syriza vor allem der damals akuten Schuldenkrise und den linkspopulistischen Parolen ihres Zugpferds Alexis Tsipras. Er hielt die Partei, die ein Sammelbecken von Marxisten, Ex-Kommunisten, Anarchisten, Ökologen und Sozialdemokraten ist, auch nach 2019 in der Opposition zusammen. Aber jetzt brechen die inneren Spannungen auf. Viele vom linken Parteiflügel sehen in dem amerikanisch sozialisierten Geschäftsmann Kasselakis einen Eindringling, der Syriza zu kapern versucht. Andere setzen auf ihn als Erneuerer, der den Niedergang der Partei aufhalten und umkehren soll. Kasselakis bleibt auch nach seinem Aufstieg zur Parteispitze umstritten. Seine Wahl zum neuen Vorsitzenden könnte Zentrifugalkräfte freisetzen, die letztlich zu einer Spaltung der Partei führen.