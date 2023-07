Tafeln in Deutschland im Ausnahmezustand: Wann kommt die Entlastung?

Berlin. Zu wenig Lebensmittel, zu wenig Ehrenamtliche und zu viele Menschen, die beides gerne in Anspruch nehmen würden – bei vielen Tafeln in Deutschland herrscht Ausnahmezustand. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber eine Lösung ist nicht in Sicht. Bereits seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine melden die Tafeln, die armutsbetroffene Menschen mit Lebensmitteln unterstützen, immer wieder Aufnahmestopps für neue Kundinnen und Kunden. Doch nicht nur die Anzahl der Menschen aus der Ukraine ist gestiegen. Auch immer mehr Deutsche nehmen die Angebote der Tafeln laut dem Bundesverband in Anspruch, denn die Inflation ist an vielen nicht spurlos vorbeigegangen.

Seitdem der Krieg in der Ukraine im Februar 2022 angefangen hat, sind von dort viele Menschen nach Deutschland gekommen. Diese finden oft keinen Job, laut der Bundesagentur für Arbeit etwa wegen fehlender Deutschkenntnisse oder der langen bürokratischen Wege, bis Abschlüsse und Ausbildungen anerkannt werden. Häufig bekommen sie nach einer Aufenthaltserlaubnis Sozialleistungen vom Staat. Doch diese reichen oft nicht. Im März 2023 haben 708.000 ukrainische Staatsangehörige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhalten. Gegenüber Februar 2022 sind es 691.000 mehr. Viele von ihnen sind trotzdem auf die Tafeln angewiesen, weil das Geld nicht reicht.

Bei vielen Tafeln in Deutschland herrscht Aufnahmestopp

Auch immer mehr Deutsche kommen laut dem Bundesverband zu den Tafeln, um sich kostenlose Lebensmitteln abzuholen. Aufgrund der Inflation und der damit zusammenhängenden Preissteigerungen können sich viele ihre Lebensmittel nicht mehr leisten. Im Moment nehmen deshalb insgesamt rund zwei Millionen Menschen die Angebote der Tafeln in Anspruch. Diesen Andrang können die Tafeln laut Bundespressesprecherin Anna Verres in vielen Regionen des Landes nicht stemmen.

Die Tafeln reagieren auf den Ausnahmezustand unterschiedlich: „Die Tafeln sind keine Versorger im wörtlichen Sinne“, erklärt Frank Hildebrandt vom Landesverband Schleswig-Holstein und Hamburg. „Sie geben den Kunden im Rahmen ihrer Möglichkeiten Lebensmittel und lassen sie am sozialen Leben teilhaben. Für die Grundsicherung ist jedoch der Staat zuständig. Deshalb haben die Tafeln keinen Anspruch darauf, Waren in einem bestimmten Maße zu erhalten.“ Um den Kundinnen und Kunden eine reichhaltige Auswahl an Lebensmitteln zu garantieren, würden viele deshalb einen Aufnahmestopp verhängen oder aber die Frequenz der Ausgabe verringern und beispielsweise statt jede Woche nur noch alle zwei Wochen Essen verteilen.

Tafeln in Deutschland: Zuwachs an Menschen, Rückgang an Lebensmittelspenden

Fehlende Lebensmittelspenden sind in allen Bundesländern ein Problem: Hildebrandt sagt, es gebe seit dem Jahr 2022 bei manchen Tafeln einen Kundenzuwachs von bis zu 40 Prozent. Gleichzeitig seien die Lebensmittelspenden jedoch um etwa 50 Prozent zurückgegangen. Laut Rewe-Pressesprecher Thomas Bonrath gibt es in den letzten Jahren viel mehr Anstrengungen, weniger Lebensmittel wegzuschmeißen. Dazu hätten unter anderem Verbesserungen in der Lieferkette beigetragen, die auch die zunehmende Digitalisierung ermöglichen. Somit werde passender eingekauft. Auch die Möglichkeit, Lebensmittel kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums günstiger zu verkaufen, spiele eine Rolle.

Neben dem Rückgang der Lebensmittelspenden gibt es einen weiteren Grund, warum die Tafeln am Limit arbeiten: Die Zahl der Ehrenamtlichen ist im Gegensatz zu den Kundinnen und Kunden der Tafeln nicht gestiegen. „Bei den Zahlen der Ehrenamtlichen bleiben wir gerade eigentlich relativ konstant“, berichtet Anna Verres. Die Tafeln seien deshalb überall an der Belastungsgrenze. Interne Umfragen zeigen, wie beschwerlich das Ehrenamt in den Tafeln seit der Pandemie ist – sowohl psychisch als auch körperlich, weiß Antje Trölsch von der Tafel in Berlin. „Die Ehrenamtlichen fangen mittlerweile an den Ausgabetagen früher an und machen später Schluss“, sagt sie. Auf Hilfe angewiesene Menschen abzuweisen sei außerdem eine sehr große psychische Belastung, ergänzt Verres.

„Eigentlich sollte die Grundsicherung für Menschen staatlich geregelt sein“

Der Druck auf die Tafeln wächst, und das, obwohl sie eigentlich nur eine zusätzliche Unterstützung für Menschen mit geringem Einkommen sein sollen. Tafelvertreter finden, der Staat müsste sich mehr einsetzen. „Wir fordern seit Jahren ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung“, sagt Andreas Steppuhn vom Landesverband Sachsen-Anhalt. „Auch eine finanzielle Unterstützung vom Staat für den Ausbau der Logistik wäre hilfreich.“

Auch der Sozialverband Deutschland sieht den Zustand bei den Tafeln als kritisch: „Die Berichte von den Tafeln sind erschreckend: In Zeiten von Rekordinflation und Preisexplosion können sich viele nicht einmal mehr das Essen leisten. Und wir sprechen da nicht nur von Menschen, die Bürgergeld empfangen, sondern auch von Millionen Geringverdienenden oder Rentnerinnen und Rentnern. Die Arbeit der Tafeln überall in Deutschland verdient unser aller Respekt und Anerkennung. Aber der Staat hat die Verantwortung, das Existenzminimum abzusichern – und nicht die Tafeln. Das ehrenamtliche Engagement der Tafeln muss ein ‚Extra‘ für Betroffene bedeuten“, sagt Michaela Engelmeier, Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland.