Tafeln sind an der Belastungsgrenze: Zwei Millionen Bedürftige und zu wenige Spenden

Dörpskrog in Rathjensdorf schließt: Ein letztes Mal Gänsekeule süßsauer

Irene und Karsten Lindemann wollen in Rente gehen. Das bedeutet, dass der traditionsreiche Dörpskrog in Rathjensdorf schließt. Wann zum letzten Mal Gänsekeule süßsauer aufgetischt wird und was aus dem Gebäude wird.