Tag der Befreiung: Berlin erlässt Flaggenverbot rund um sowjetische Denkmäler

Berlin. Am 8. Und 9. Mai wird auch in Berlin wieder des Endes des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom Nationalsozialismus gedacht. Wie bereits im vergangenen Jahr hat die Berliner Polizei nun eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der das Zeigen russischer, aber auch ukrainischer Flaggen an drei sowjetischen Ehrenmalen in der Stadt an diesen Tagen verboten ist. Die Polizei teilte mit, es gehe um die Verhinderung von Konflikten und Auseinandersetzungen vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs. Eine Deutsch-Ukrainerin lagt nun aber gegen die Allgemeinverfügung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In dem Eilantrag an das Berliner Verwaltungsgericht, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt heißt es:

„Die Antragstellerin ist deutsche Staatsangehörige ukrainischer Abstammung. Im Krieg Deutschlands gegen die Sowjetunion (1941 bis 1945) kamen insgesamt rund 8 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer ums Leben, darunter 5 Millionen Zivilistinnen und Zivilisten einschließlich 1,6 Millionen ukrainischer Jüdinnen und Juden. Damit verzeichnete die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik unter allen sowjetischen Gliedstaaten in Relation zur jeweiligen Bevölkerungsgröße die meisten Toten. Ukrainische Soldaten hatten einen erheblichen Anteil an der Niederringung des nationalsozialistischen Deutschlands.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die politisch wie historisch interessierte Antragstellerin beabsichtig, die Gedenktage am 8. und 9. Mai „unter anderem durch Aufsuchen des in Nähe ihrer Wohnung befindlichen zentralen Sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park zu begehen. Ihrem Gedenken beabsichtigt sie durch das Zeigen von Fahnen oder Flaggen mit ukrainischem Bezug sowie das Absingen oder Abspielen ukrainischer (Militär-)Lieder Ausdruck zu verleihen.“ Die Antragstellerin gehe davon, dass sie dabei spontan auf Gleichgesinnte treffen und mit diesen gegebenenfalls Gesänge und Ausrufe zum Gedenken gemeinsam anstimmen werde.

So ist der Eilantrag begründet

All das ist jedoch nach der am Freitag erlassenen Allgemeinverfügung verboten. In dem Eilantrag führt der Freiburger Verwaltungsrechtsanwalt Patrick Heinemann aus, die Allgemeinverfügung der Polizei sei unter anderem unwirksam, weil die Polizei sie ohne sachlichen Grund erst am Freitag bekannt gegeben habe. Es sei nicht ersichtlich, warum das nicht mindestens eine Woche vor den Gedenktagen geschehen sei. Die kurzfristige Bekanntgabe stehe dem eigentlichen Ziel im Wege, Menschen frühzeitig über erlaubte und verbotene Verhaltensweisen zu informieren. Die späte Bekanntgabe sei außerdem dazu geeignet, den grundgesetzlich garantierten Rechtsschutz gegen die Entscheidung zu erschweren. Außerdem gebe es keine ausreichende Gefahrenprognose, die einen so gravierenden Eingriff in die Versammlungsfreiheit rechtfertigen würde. Vom Zeigen ukrainischer Fahnen oder dem Singen ukrainischer Lieder gehe keine Gefahr aus.

Selenskyj fordert Sondertribunal für russischen Angriffskrieg In Den Haag hat der ukrainische Präsident Selenskyj gefordert, Moskau für seine „Verbrechen der Aggression“ zur Verantwortung zu ziehen. © Quelle: Reuters

Im vergangenen Jahr, als das Zeigen von Fahnen und Symbolen an den Mahnmalen schon einmal verboten und dieses Verbot auch gerichtlich bestätigt wurde, sei die Ausgangslage eine andere gewesen. Es habe in diesem Zeitraum in Deutschland deutlich mehr Straftaten im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gegeben als in den vergangenen Monaten.

Auch Sicherheitskreise gingen nach RND-Informationen in den vergangenen Wochen von eher überschaubaren Veranstaltungen und Demonstrationen am 8. Und 9. Mai in Berlin aus und rechneten nicht mit größeren Eskalationen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Russische Motorradrocker: Putins „Nachtwölfe“ sprechen jetzt Deutsch Die russischen Motorradrocker „Nachtwölfe“ aus Moskau werden wegen Einreisesperren gegen ihre Anführer zu ihrer diesjährigen Gedenkfahrt „Straßen des Sieges“ nach Mariupol statt nach Berlin fahren. Doch putintreue Rocker gibt es auch in der EU, die „Nachtwölfe Germany MC“ wollen mit Dutzenden Rockern auch zu KZ-Gedenkstätten fahren. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Was die Berliner Polizei verboten hat

Laut der Allgemeinverfügung der Berliner Polizei sind unter anderem folgende Tätigkeiten und Gegenstände im Umfeld der sowjetischen Ehrenmale im Treptower Park, im Tiergarten und in der Schönholzer Heide verboten:

russische oder ukrainische Fahnen und Flaggen

Fahnen und Flaggen mit dem Wappen der Sowjetunion

belarussische und tschetschenische Fahnen und Flaggen

Darstellungen des ukrainischen Staatsgebiets ohne den Donbass

Flaggen der Separatistengebiete und der von Russland besetzten und kontrollierten Gebiete in der Ukraine

Georgsbänder

Z- oder V-Symbole

Uniformen und Uniformteile

das Abspielen von Marsch- und Militärliedern

das Billigen oder Glorifizieren des Kriegs in der Ukraine

Ausnahmen von einem Teil der Flaggen- und Symbolverbote gelten dann, wenn diese an Gedenkkränzen angebracht sind, die an den Mahnmalen niedergelegt werden. Von den Verboten ausgenommen sind außerdem Veteranen der Zweiten Weltkriegs, Diplomatinnen und Diplomaten sowie Vertreter und Delegationen „von Staaten, die stellvertretend für die unmittelbar an der Befreiung Deutschlands beteiligten Staaten an den Gedenkveranstaltungen teilnehmen werden.“