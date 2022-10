﻿Von Umbruch bis Aufschwung: Sieben Thesen zur deutschen Einheit

Mehr als drei Jahrzehnte ist die deutsche Wiedervereinigung her, die am 3. Oktober gefeiert wird. Doch noch immer unterscheiden sich die Menschen und ihre Lebensverhältnisse in Ost und West voneinander. Nicht immer muss das schlecht sein. Ein Blick auf den Stand der „Einheit“ in sieben Thesen.

Ein jubelndes Paar hat sich am Tag der Deutschen Einheit in einer DDR-Fahne dort Platz geschaffen, wo früher das Emblem Hammer und Zirkel war – und feierte frenetisch den historischen Anlass. Wirtschaftlich ist der Osten deutlich vorangekommen. Doch es gibt gravierende Unterschiede und noch viel zu tun.

These 1: Ost und West sind Verwandte, die nur langsam zueinander finden.

Ost- und Westdeutsche sind auch ein bisschen wie Geschwister, die an unterschiedlichen Enden einer Metropole, ja in unterschiedlichen Milieus aufgewachsen sind. Der eine eher im verklinkerten Einfamilienhaus, der andere im bröckelnden Plattenbau. Und plötzlich trafen sie sich im selben City-Café: Du, ich – das gibt es doch nicht! So viel Gemeinsames lässt sich finden, aber doch auch manches, was anders ist und nur langsam mit der Zeit verrinnt.

Beim ersten Treffen war einer schon klar größer und älter: 1990 lebten im Westen viermal mehr Menschen, die im Schnitt auch zwei Jahre (40) mehr „Lebenserfahrung“ auf dem Buckel hatten. Das Plus an Quantität „drüben“ hat sich bis heute auf das Fünffache erhöht. Trotz Rückkehr vieler Abgewanderter. Das liegt vor allem an Zuwanderung aus dem Ausland, die es im Osten auch jetzt nur selten gibt. Es macht den Ossi im Land noch immer zur eindeutigen, auch leiseren Minderheit.

Zudem sind die Geschwister im Osten im Schnitt viel schneller gealtert (heute 48, im Westen 46), mancher würde im Hinterland wohl auch sagen: greiser geworden. Das ist in der dynamischen Welt von heute ein Minus, erst recht beim Zukunftsblick. Kleiner Lichtstreif am Horizont: Laut Statistischem Bundesamt nimmt die Zahl der jungen Erwachsenen im Osten jetzt schneller zu als im Westen – wohl auch, weil die Metropolen nun selbst kleine Sehnsuchtsorte sind.

Der nahe Verwandte im Westen war auch schon immer reicher. Wer jenseits von Helmstedt Angehörige verliert, erbt noch immer häufiger und umfangreicher: 92 000 Euro sind es laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung im Schnitt, im Osten dagegen „nur“ 52 000 Euro. So bleibt der Status über Generationen verfestigt.

Und nicht zuletzt ist auch die – sagen wir – frühkindliche Milieu-Prägung noch immer ein Teil in der Geschwisterbeziehung, vielleicht sogar ein vererbbarer. Im neuen Jahresbericht des Ostbeauftragten ist von erheblich größerer Demokratieverdrossenheit in den neueren Bundesländern die Rede. Im Sachsen-Monitor stand zuletzt etwas von 12 Prozent Pro-Stimmen für eine Diktatur. Aber auch hier bewegt sich was: Vor sechs Jahren wollten noch 62 Prozent im Freistaat die Einheitspartei, heute sind es 32 Prozent. (mpu)

These 2: Die größten Risse der Gesellschaft sind nicht mehr nur geografisch zu verorten.

Bei vielen aktuellen Themen mag der Osten ein eigenes Verständnis haben. Beim Krieg in der Ukraine und der Frage, wie man es mit Russland hält, zeigt sich das. Doch bei den großen Themen der vergangenen Jahre konnte man den Westen nicht so einfach vom Osten scheiden. Auch in Baden-Württemberg gab und gibt es beispielsweise eine sehr aktive „Querdenken“-Szene, die Corona-Maßnahmen ablehnt. Über das Gendern wird ebenso in Nordrhein-Westfalen erbittert gestritten – und in Bayern tut man sich beim Klimawandel und dem Ausbau der erneuerbaren Energien genauso schwer.

Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien tut man sich in vielen Bundesländern schwer © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

„Momentan diskutieren wir als Gesellschaft vor allem über Fragen der Anerkennung und der Identität. Unter anderem Corona und das Gendern sind absolute Reizthemen geworden. Dabei ist es erst einmal nicht so wichtig, ob man aus dem Westen oder dem Osten kommt“, sagt Stefan Aykut. Er ist Soziologie-Professor an der Universität Hamburg. „Selbst beim Klimawandel, dem großen Thema unserer Gegenwart, wird kaum über Verteilungsfragen gestritten“, sagt Aykut. „Es geht oft vielmehr darum, ob wir den Klimawandel anerkennen oder nicht, und ob wir unser individuelles Handeln danach ausrichten wollen.“

Anhand dieser Fragen verhandelt die deutsche Gesellschaft gerade, wo der Einzelne steht – in West wie Ost. (kol)

These 3: Der Westen kann vom Osten lernen und besinnt sich auch immer häufiger darauf.

Einer der am meisten angeführten Ost-Vorteile beim Ost-West-Vergleich ist die Quote für die Frauenerwerbstätigkeit. In der Tat galt das in den Jahren nach 1990. So waren 1991 in den Altersgruppen zwischen 35 und 40 Jahren über 85 Prozent der Frauen in den Ost-Ländern erwerbstätig. Dagegen lag die Quote in den West-Ländern in dieser Altersgruppe nur bei etwa 64 Prozent. Grund: In der Ex-DDR war die Frauenerwerbstätigkeit traditionell hoch, im Westen hatte das Modell „Ehemann als Alleinverdiener, Frau betreut Kinder zu Hause“ Hochkonjunktur.

30 Jahre später hat der Westen aber deutlich aufgeholt, die Erwerbstätigkeit der Frau ist wie im Osten viel stärker akzeptiert. Der Westen hat also gelernt. Das zeigt der Mikrozensus aus dem Jahr 2020. Demnach gibt es eine fast vollständige Angleichung zwischen Ost und West. In der Altersgruppe bis 25 Jahren liegt die Quote der Frauen im Westen sogar um bis zu 4 Prozentpunkte über der Quote der Ost-Frauen. In den Altersgruppen zwischen 30 und 60 Jahre liegen dagegen die Werte der Ost-Frauen leicht höher.

Bei der Kinderbetreuung in Kitas hat der Westen aufgeholt. © Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

Ein ambivalentes Bild ergibt sich dagegen bei den Kita-Plätzen. Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung von 2021 hat der Westen zwar Boden gutgemacht, bleibt aber bei den Angeboten noch immer hinter dem Osten zurück. Während im Osten 53 Prozent der Kinder unter drei Jahren eine Kita besuchen, sind es im Westen lediglich 31 Prozent. Die höhere Qualität hingegen bieten, gemessen am Personalschlüssel, die West-Kitas. Dort betreut rechnerisch eine vollzeitbeschäftigte Kita-Fachkraft 3,5 Krippenkinder, im Osten hingegen 5,5. Kindgerecht wäre nach wissenschaftlichen Empfehlungen ein Personalschlüssel von eins zu drei. Beim Ländermonitoring liegt Sachsen auf dem vorletzten Platz, 95 Prozent der Kinder sind hier in Gruppen mit zu wenig Personal untergebracht, am besten ist Baden-Württemberg, wo nur jedes zweite Kind zu wenig Betreuungspersonen in Kitas hat.

Experten sehen 32 Jahre nach der deutschen Einheit die Ost-West-Vergleiche allerdings als überholt an. „Das zeigt ja nur, wie tief die Beschädigungen für viele Ostdeutsche in den Neunzigern reichten“, sagt der Soziologe Raj Kollmorgen von der Hochschule Zittau. Er fände es schön, wenn man sich aus dieser Ost-West-Konfrontationslogik lösen könnte. „Selbstverständlich haben die Ostdeutschen den Westdeutschen etwas voraus – so wie auch die Westdeutschen den Ostdeutschen.“ (abö)

These 4: Die Ostdeutschen haben Erfahrung mit Umbrüchen – und fürchten sie gerade deswegen

2009, 20 Jahre nach dem Mauerfall, wurde ein Gedanke populär, er ist es bis heute: Die Ostdeutschen, die können Krise. Ihre Umbruchserfahrung sei ein Schatz, den man nutzen müsse, um alles gegenwärtige und baldige Ungemach besser zu bewältigen. Ehemalige DDR-Bürger hätten, so heißt ein Buch, einen „Vorsprung beim Suchen nach Alternativen“.

Inzwischen, fast 33 Jahre nach dem Mauerfall, muss man sagen: Die Wende hat die Ostdeutschen vielleicht zu Umbruchsexperten gemacht. Aber für viele ist diese Erfahrung eher ein Trauma als ein Bonus. In den vergangenen Jahren gab es Krisen zuhauf, die das gezeigt haben. Auf gleich mehrere davon war eine abwehrende und wütende Reaktion in Ostdeutschland besonders ausgeprägt. Die Flüchtlingsbewegung und der Protest dagegen um 2015 herum sind so ein Beispiel. Ein anderes: Der eher skeptische Blick auf Methoden, dem Klimawandel zu begegnen. Und ein „Vorsprung bei der Suche nach Alternativen“ ist auch jetzt nicht unbedingt zu erkennen, da die Haltung in Ostdeutschland besonders verbreitet ist: Die Energiekrise wäre auf einen Schlag gelöst, öffnete man Nord Stream 2 – bliebe also, irgendwie, alles beim Alten.

Natürlich ist all das nicht allein mit einer Umbruchsphobie zu erklären. Das wäre sogar fatal beschwichtigend, spielen doch bei manchem davon auch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit eine Rolle. Aber der Anteil der Veränderungsangst an ostdeutschen Gefühlsregungen ist nicht zu unterschätzen. Der Umbruch in Mittel- und Osteuropa 1989/1990 sei mit einer „beispiellosen Arbeitslosigkeit sowie andauernden Marginalisierungs- und Ausgrenzungsprozessen“ einhergegangen, so schrieb das 2019 ein Autorinnenkollektiv um die Wirtschaftswissenschaftlerin Jana Gebauer. Es sei daher alles andere als offensichtlich, warum sich Menschen dort „für einen weiteren Transformationsversuch begeistern sollten“. (peik)

These 5: Der Osten ist nicht (mehr nur) wirtschaftlich abgehangen – hier entsteht viel, von dem wir in Jahrzehnten profitieren.

Das Autocluster Mitteldeutschland mit BMW und Porsche in Leipzig, VW in Zwickau und Dresden, Infineon und Globalfoundries in Dresden, das Chemiedreieck um Halle, Jena mit Jenoptik, die Tesla-Factory in Brandenburg und nicht zuletzt die erst vor kurzem bekannt gewordene Ansiedlung des Chip-Riesen Intel in Magdeburg: Gemessen an diesen Leuchttürmen scheint der Osten auf der Überholspur zu sein. Wirtschaftswissenschaftler sehen in der Tat eine positive Entwicklung. „Die Indikatoren weisen im Osten in die richtige Richtung“, sagt Reint Gropp, Chef des IWH in Halle. „Der Arbeitsmarkt hat eine sehr gute Entwicklung genommen.“ Aber es klaffe weiter eine Produktivitätslücke von 20 Prozent zwischen Ost und West, so der Forscher. Auch beim Pro-Kopf-Einkommen geschehe die Annäherung nur sehr langsam.

Der Hallenser Experte bescheinigt vor allem Berlin und dem Brandenburger Umland „eine gewaltige Entwicklung“. Das liege nicht nur an Tesla, sondern an den vielen Startups. „Diese Berliner Erfolgsstory beruht nicht nur auf der Ansiedlungspolitik. Man hat die Gründer und Gründerinnen einfach machen lassen, und das hat dann eine positive wirtschaftliche Dynamik entwickelt“, lobt Gropp. Ähnliche Entwicklungen, die aber noch nicht so ins Umland abstrahlen, gebe es im mitteldeutschen Raum in Leipzig/Halle und in Dresden. Die sächsische Landeshauptstadt überzeugt Gropp vor allem wegen der einzigen Exzellenz-Uni im Osten.

„Mit Bauchschmerzen“ bewertet Gropp dagegen Intel in Magdeburg. „Es wird zwar zu Recht als großer Ansiedlungserfolg der Landesregierung gefeiert, aber es hat wohl vor allem mit dem typisch ostdeutschen Faktor der billigen Löhne gepunktet“, kritisiert er. „Die Chips werden eben nicht in Magdeburg, sondern woanders entwickelt“. Es zeige sich insgesamt, dass sich zwar in den Ost-Ballungsgebieten etwas tue, so Gropp, die großen Forschungszentren bleiben aber im Westen. „Deshalb wird es schwer, da aufzuholen.“ (abö)

These 6: Von Generation zu Generation: Warum die DDR-Erfahrung uns so schnell nicht loslässt

Für Menschen aus Ostdeutschland, die keine aktive DDR-Erinnerung haben, kommt irgendwann die Zeit im Leben, in der sie merken, dass sie Ossis sind. Ich kenne viele dieser Menschen, ich bin selber einer, und deswegen weiß ich: Für viele ist es die Zeit, in der sie zum ersten Mal im Westen sind. Nicht auf Reisen, sondern zum Studieren, Arbeiten, Leben. Auf einmal muss man dauernd erklären, was denn da wieder im Osten los sei. Das ist ein kleiner Schock, aber nach und nach stellt man fest, dass es ja stimmt: Irgendwas ist anders, immer noch. Kleinigkeiten wie die Haare unten schwarz und oben blond mit 16. Und Fundamentaleres wie das Fehlen eines irgendwann anstehenden Immobilienerbes. Alles ziemlich ostdeutsch.

Wann hört das auf? Und hört es auf? Wie lange wirken Erfahrungen nach, die Eltern und Großeltern und Ur-Großeltern vor der eigenen Geburt gemacht haben?

Raj Kollmorgen ist Sozialwissenschaftler an der Hochschule Zittau/Görlitz und normalerweise, sagt er, sei es so: „Wir gehen davon aus, dass eigene Erfahrungen über maximal zwei Generationswechsel in den Gemeinschaften vermittelt und erhalten werden können.“ Also das, wovon die eigenen Großeltern noch erzählen können, beeinflusst uns. Danach spüle sich das aus, werde überlagert von Neuem. Schon an diesem Zyklus gemessen würde die DDR-Erfahrung noch eine ganze Weile in uns stecken. Schließlich haben auch Kinder, die jetzt geboren werden, noch Großeltern, die von der DDR erzählen können. Dazu kommt Kollmorgen zufolge aber noch etwas anderes. „Es gibt auch eine institutionalisierte gesellschaftliche Erinnerung“, sagt er. Das sehe man etwa am Umgang mit dem Nationalsozialismus. „Wir wollen uns erinnern, wollen uns damit politisch auseinandersetzen und lernen“, sagt Kollmorgen. „Deswegen haben wir den Nationalsozialismus noch in der Gesellschaft präsent – und wir werden auch über die DDR noch lange debattieren.“ (peik)

These 7: Wir müssen immer noch über Unterschiede reden

Die Argumente sind im Grunde bekannt. Ostdeutschland hat weiterhin nicht das Lohnniveau des Westens – und kein Dax-Konzern seinen Standort im Osten. Natürlich hat sich seit 1990 viel getan. Leipzig ist längst nicht mehr die deutsche Armutshauptstadt, die es noch vor zwölf Jahren war. Porsche und BMW produzieren hier. Intel will ein neues Werk bei Magdeburg eröffnen.

Auch bei den Löhnen sind sich West- und Ost-Geschwister immer näher gekommen, stimmt. Aber es bleibt ein Unterschied, der weiter wie ein Stachel schmerzt: Laut Studie der Hans-Böckler-Stiftung waren es mit Preisbereinigung zuletzt noch immer zwölf Prozent weniger Gehalt im Osten. Aktuell liegt das Jahresdurchschnittsgehalt im West rund 12 200 Euro über dem im Osten.

Roboter kleben Front- und Heckscheibe in einen Porsche Macan im Leipziger Porsche-Werk ein. © Quelle: Jan Woitas/dpa

„Nach 32 Jahren gibt es immer noch zu große Unterschiede bei den Löhnen zwischen Ost und West“, sagt der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider (SPD). „Auch deshalb konnten in den letzten Jahrzehnten bei uns weniger Vermögen aufgebaut werden. Diesen Unterschieden müssen wir etwas entgegensetzen. Die Zeiten des Lohndumpings sind vorbei.“ Schneider empfiehlt deswegen: „Um selbstbewusst für eine bessere Bezahlung zu streiten, hilft der Eintritt in eine Gewerkschaft und die Beteiligung bei der innerbetrieblichen Mitbestimmung. Auch das ist gelebte Demokratie.“ (kol/mpu)

