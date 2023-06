Scholz verteidigt Wirtschaftspolitik der Ampel: „Ausnahmesituation darf nicht Normalfall sein“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Wirtschaftspolitik der Ampelkoalition gegenüber Kritik aus der Industrie verteidigt. Durch den Krieg in der Ukraine seien Deutschland und Europa in eine Ausnahmesituation geraten - mit großen Auswirkungen auf die Sicherheit, die Wirtschaft und die Energieversorgung, sagte Scholz am Montag beim Tag der Industrie in Berlin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

„Umso wichtiger ist es, dass wir in den vergangenen Monaten vom Reden ins Handeln gekommen sind“, betonte Scholz. „Wir haben alle Horrorszenarien vermieden, von denen die Rede war.“ Das betreffe etwa die Rezession, Gas- und Stromabschaltungen in der Industrie und noch stärker explodierende Energiepreise. „Keine einzige dieser Prognosen ist eingetreten, weil wir uns gemeinsam erfolgreich dagegen gestemmt haben“, erklärte der Bundeskanzler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das sei auch durch die Unterstützung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) möglich gewesen, etwa beim Einsparen von Energie - dafür bedanke er sich, sagte Scholz. Die Corona-Hilfspakete seien richtige und ebenso das Sondervermögen für die Bundeswehr. „Genauso richtig ist es aber, dass wir diese Ausnahmesituation nicht zum Normalfall werden lassen“, betonte er. „Wir müssen nun Schritt für Schritt wieder zur fiskalpolitischen Normalität vor der Corona- und der Energiekrise zurückkehren.“

Scholz: „Müssen Prioritäten setzen“

Dieser Logik folge die Haushaltspolitik der Bundesregierung für die kommenden Jahre. „Nach krisenbedingten Milliardenausgaben führen wir die Ausgaben wieder auf ein Niveau zurück, mit dem wir vor den Krisen über Jahre hinweg gut zurechtgekommen sind“, sagte Scholz. Dazu gehöre auch, Prioritäten zu setzen: auf die Sicherheit, die Klimaneutralität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt

„Das heißt umgekehrt aber auch: Manche Subvention und manches Förderprogramm stehen auf dem Prüfstand“, sagte der Kanzler. „Daran wird es Kritik geben - da mache ich mir nichts vor. Aber nach beispiellosen Krisenjahren mit beispielloser Schuldenaufnahme ist es unsere Pflicht, unser Land solide in die Zukunft zu führen.“

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die deutsche Industrie hatte beim Tag der Industrie die zunehmenden Gefahren für den Standort Deutschland betont und sich unzufrieden mit dem Kurs der Ampel-Koalition gezeigt. Das Land stehe vor einem „Berg“ wachsender Herausforderungen, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. „Ungeduld und Unsicherheit vieler Unternehmerinnen und Unternehmer nehmen zu.“ Die Politik müsse Strukturreformen systematisch anpacken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

BDI: Unternehmen im Wettbewerb überfordert

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) sagte, immer mehr deutsche Unternehmen bis weit in den Mittelstand hinein beschäftigten sich damit, Teile ihrer Wertschöpfung aus Deutschland abzuziehen. Firmen seien mit den aktuellen Strompreisen oder Energiepreisen im globalen Wettbewerb zunehmend überfordert, so Russwurm. Der BDI erwarte zügig ein konkret umsetzbares Konzept der Bundesregierung, das dauerhaft eine sichere Versorgung mit Strom zu international wettbewerbsfähigen Kosten gewährleiste.

Die von Kanzler Olaf Scholz (SPD) versprochene „Deutschland-Geschwindigkeit“ habe sich mit Ausnahme des Baus von Flüssiggas-Terminals bisher nicht erfüllt. Der BDI-Präsident forderte eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, bessere steuerliche Rahmenbedingungen für Investitionen am Standort und Augenmaß bei der Regulierung.

„Wer glaubt, die Energiewende könne zur Keimstelle eines neuen Wirtschaftswunders werden, der unterschätzt, dass die Investitionen zu einem großen Teil nur einen bestehenden Kapitalstock ersetzen“, sagte Russwurm. Die Energiewende bringe erst einmal kein zusätzliches wirtschaftliches Wachstum. Der BDI erwartet für das laufende Jahr eine wirtschaftliche Stagnation. Deutschland falle im internationalen Vergleich zurück.

Scholz dagegen hatte gesagt, wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz seien hohe Wachstumsraten wie zu Zeiten des „Wirtschaftswunders“ in den 1950er und 1960er Jahren zu erwarten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Farbanschlag auf Konferenzort

Der Tag der Industrie wurde von Protesten begleitet. Wie mehrere Medien berichten, verübten Aktivisten der „Letzten Generation“ einen Farbanschlag auf den Veranstaltungsort - die Verti Music Hall in Berlin. Mitglieder der Gruppe sprühten offenbar orange Farbe auf den Eingang zum Tagungsort gesprüht, wie ein Video auf Twitter zeigt.

Die „B.Z.“ und „Bild“ schreiben, dass am frühen Montagmorgen auch die Rückseite eines Kinos mit Farbe beschmiert wurde und berufen sich dabei auf Polizeiangaben.

Mit dpa