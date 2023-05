Putins Parade: Auffallend ist, was der Kremlchef nicht sagte

„Dies ist kein Krieg, sondern Völkermord. Putin muss gehängt werden.“ Es sind die Worte eines der letzten überlebenden Veteranen des Zweiten Weltkriegs, der in Kiew bei der Kranzniederung zum 78. Jahrestags des Sieges über den Nationalsozialismus Russlands brutalen Angriffe auf die Ukraine kritisiert. Im russischen Fernsehen wird dieser Veteran nicht gezeigt. Dort übertragen alle großen Sender die Militärparade mit der Rede von Kremlchef Wladimir Putin vor Tausenden Soldaten auf dem Roten Platz in Moskau. Auch die Staatschefs aus sieben Ex-Sowjetrepubliken waren bei der Parade anwesend.

„Gegen unser Vaterland wurde ein echter Krieg entfesselt“, sagte Putin mit Blick auf die Kämpfe in der Ukraine. „Aber wir werden die Einwohner des Donbass beschützen und wir werden unsere Sicherheit gewährleisten.“ Dem Westen warf Putin vor, er wolle Russland zerstören. Wie von Beobachtern erwartet, zog Putin erneut eine Kontinuitätslinie vom Großen Vaterländischen Krieg gegen Nazi-Deutschland zu den Kämpfen in der Ukraine. Putin behauptete, es gebe keinen Unterschied zwischen dem, was die sowjetische Armee damals getan habe, und dem, was die russische Armee heute in der Ukraine tue. Eine Verdrehung der Realität.

Es war eine Beschwörung des Widerstandswillens der russischen Bevölkerung und der Verteidigungsbereitschaft des Landes. Gerhard Mangott, Professor für Politikwissenschaft mit der Spezialisierung auf Internationale Beziehungen und Sicherheitsforschung im post-sowjetischen Raum an der Universität Innsbruck

„Mit seiner Rede wollte Putin der eigenen Bevölkerung einschärfen, dass die Sicherheit und die Existenz des russischen Staates durch die Soldaten in der Ukraine verteidigt wird“, sagt Russland-Experte Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Es war eine Beschwörung des Widerstandswillens der russischen Bevölkerung und der Verteidigungsbereitschaft des Landes.“ Der Tenor: es sei wieder ein Krieg gegen Russland begonnen worden und Russland müsse sich erneut gegen Nazis und Faschisten verteidigen.

Putin beschwört Einheit Russlands und wirft Westen „echten Krieg“ vor Auf die Herausforderungen, vor denen Russland angesichts der erwarteten ukrainischen Gegenoffensive steht, ging Putin nicht ein. © Quelle: Reuters

Auffallend ist, was Putin nicht sagte

Putins Rede war gespickt von Schuldzuweisungen an den Westen. Westliche Staaten würden von Eliten regiert, die einen „Krieg gegen Russland“ entfesselt hätten. Diese Botschaft richtet sich laut Experte Mangott an die Menschen in anderen Ländern. „Wir sehen hier den Versuch, die Bevölkerungen westlicher Staaten gegen ihre Regierungen aufzuhetzen und einen Keil zwischen sie zu treiben.“ Auffallend war, dass Putin nur kurz sprach und sehr vage zum Krieg gegen die Ukraine blieb. „Erstaunlicherweise wiederholte er weder seine atomaren Drohungen noch sprach er von einer Unterstützung der Bevölkerung oder gar einer neuen Mobilmachung“, so Mangott. Zuletzt waren seine Drohungen immer wieder ins Leere gelaufen.

„Die große Überraschung blieb aus“, so das Fazit von Mangott. „Putin konnte in seiner Rede keine Erfolge verkünden, weil er in der Ukraine keine vorzuweisen hat.“ Es gebe schlichtweg keine guten Nachrichten, die Putin hätte verkünden können. Auffällig war außerdem, dass Putin in seiner Rede keine Kriegsziele nannte, sondern nur die zum Teil eroberte Region Donbass ansprach, die man verteidigen wolle. Schon länger vermeidet es der Kremlchef, seine Kriegsziele zu präzisieren, weil er sich dann daran messen lassen müsste.

Staatschefs von sieben Ex-Sowjetrepubliken zu Gast

Nach Angaben des Kremls waren rund 8000 Soldaten zur Parade auf dem Roten Platz aufmarschiert. Unter ihnen befanden sich nach Angaben des Kremlchefs auch Männer, die in der Vergangenheit in der Ukraine gekämpft haben. Auf der Ehrentribüne nahmen die Staatschefs der Ex-Sowjetrepubliken Belarus, Kasachstan, Tadschikistan, Turkmenistan, Kirgistan, Usbekistan und Armenien Platz. Russland-Experte Mangott sieht darin den Versuch zu zeigen, dass Putin einen Rückhalt in den ehemaligen Sowjetrepubliken habe. Der Westen bemühe sich bereits sehr intensiv um diese Länder und versuche, sie weiter von Moskau wegzuziehen. „Putin hält dagegen und will demonstrieren, wie nahe diese Länder Russland stehen.“ Tatsächlich dürften die meisten Staatschefs nicht freiwillig nach Moskau gekommen sein, so Mangott, sondern nur aufgrund ihrer Abhängigkeit von Russland.

Nachdem es immer wieder Drohnenangriffe und Beschuss auf russische Städte in der Grenzregion nahe der Ukraine gab, waren dort zahlreiche Feiern zum 9. Mai abgesagt worden. In Moskau fiel die Militärparade deutlich kleiner aus als in den vergangenen Jahren. Russland zeigte das Flugabwehrsystem S-400, Iskander-Raketensysteme und Interkontinentalraketen vom Typ „Jars“. Kampfpanzer, die traditionell Teil der Parade sind, gab es dieses Jahr mit Ausnahme des historischen T-34 nicht. „An der Parade nahmen vor allem gepanzerte Radfahrzeuge teil, aber keine Kampfpanzer oder Luftstreitkräfte“, sagt Niklas Masuhr vom Center for Security Studies (CSS) der ETH Zürich dem RND. Doch damit nicht genug: „Von den 51 Fahrzeugen stammten zehn nicht einmal von der regulären russischen Armee, sondern vom tschetschenischen Machthaber Kadyrow.“

Was der Zustand der Parade zeigt

Ein Großteil des Personals, der Fahrzeuge und der Ersatzteile werde direkt oder indirekt in der Ukraine benötigt, betont Militäranalyst Masuhr. „Der Zustand der Parade zeigt, dass sich das russische Militär im Krieg befindet und derzeit andere Prioritäten setzt als eine schöne Show in Moskau.“ Das bedeute jedoch nicht, dass sich alles Militärgerät, das nicht auf dem Roten Platz ist, sich in der Ukraine befinde. Doch der Krieg gegen die Ukraine habe für die russische Armee eben oberste Priorität.

Mit der deutlich reduzierten Parade konnte Russland aber in Richtung des Westens kaum Stärke demonstrieren. Niklas Masuhr, Militäranalyst am Center for Security Studies (CSS) der ETH Zürich

Gegenüber dem Westen will Russland mit der Militärparade traditionell Stärke und Abschreckung demonstrieren. „Mit der deutlich reduzierten Parade konnte Russland aber in Richtung des Westens kaum Stärke demonstrieren“, so das Fazit von Militäranalyst Masuhr.