Taiwan als „Pulverfass“: China warnt USA vor Einmischung

Peking. China hat den USA vorgeworfen, mit dem jüngsten Verkauf von Militärausrüstung an Taiwan Spannungen in der Region anzufachen. Das amerikanische Vorgehen laufe darauf hinaus, Taiwans Verwandlung in ein „Pulverfass“ zu beschleunigen und das taiwanische Volk in den Abgrund der Katastrophe zu stürzen, teilte Tan Kefei, Sprecher des Verteidigungsministeriums in Peking, am Mittwoch mit. Er warf den USA vor, Kernanliegen Chinas zu ignorieren, sich unflätig in dessen innere Angelegenheiten einzumischen und vorsätzlich die Spannungen in der Taiwanstraße eskalieren zu lassen.

Das US-Außenministerium billigte unlängst den Verkauf von Munition und dazugehöriger Ausrüstung sowie Ersatzteilen für taiwanische Fahrzeuge, Handfeuerwaffen, Waffensystemen und logistischen Geräten an Taiwan. Der Deal hat einen Umfang von 440,2 Millionen Dollar (rund 404 Millionen Euro). Das Geschäft diene den nationalen, ökonomischen und sicherheitspolitischen Interessen der USA, indem Bemühungen des Empfängers unterstützt würden, seine Streitkräfte zu modernisieren und seine Verteidigungsfähigkeiten zu bewahren, erklärte das State Department.

Schwelender Konflikt

China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums, das es sich notfalls mit Gewalt einverleiben könnte. Die Volksrepublik schickt regelmäßig Kriegsschiffe über die Mittellinie in der Taiwanstraße, die eine Pufferzone zwischen beiden Seiten schafft. Chinesische Kampfjets dringen zudem in die Luftverteidigungszone des Inselstaats ein, was Experten als Einschüchterungs- und Zermürbungsstrategie werten.

Erst am Mittwoch seien 26 Flugzeuge der Luftwaffe Chinas und vier Marineschiffe rund um Taiwan registriert worden, teilte das taiwanische Verteidigungsministerium mit.

RND/AP