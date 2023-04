Eine „ernste Warnung“: China startet dreitägige Militärübungen rund um Taiwan

Peking. Inmitten erhöhter Spannungen hat China eine dreitägige Militärübung rund um die Insel Taiwan begonnen. Dabei handele es sich um eine „ernste Warnung“ an „separatistische Kräfte“ in Taiwan, teilte ein Sprecher der chinesischen Volksbefreiungsarmee am Samstag mit. Für die bis Montag geplante Militärübung wurden demnach unter anderem Bomberflugzeuge und Raketenschnellboote mobilisiert. Die Militärübungen werden demnach „planmäßig“ nördlich, südlich und östlich der Insel Taiwan abgehalten, hieß es in einer Mitteilung der Armee.

Taiwans Verteidigungsministerium registrierte am Samstag laut eigenen Angaben 42 Kampfflugzeuge und acht Kriegsschiffe rund um die Insel. 29 Flugzeuge seien in die Luftverteidigungszone Taiwans („Air Defense Identification Zone“) eingedrungen. Dabei handelt es sich um eine Pufferzone zwischen dem Inselstaat und der Volksrepublik China.

Taiwan kritisiert Chinas Militärübungen scharf

Taiwans Rat für Festlandangelegenheiten, der für die Beziehungen zu Peking zuständig ist, kritisierte Chinas angekündigte Militärübungen scharf. Diese würden „den Frieden und die Stabilität in der Region untergraben“, hieß es in einer Stellungnahme vom Samstag. Die Regierung sei fest entschlossen, die nationale Souveränität und Demokratie zu verteidigen und weiterhin eng mit gleichgesinnten demokratischen Ländern zusammenzuarbeiten.

Erst wenige Tage zuvor war Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen von einer Reise in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Am Mittwoch (Ortszeit) traf sie den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zu Gesprächen. Die Begegnung in Kalifornien war die erste dieser Art auf US-amerikanischem Boden.

Taiwanische Präsidentin in USA offiziell nur auf Durchreise

Dabei war die taiwanische Präsidentin offiziell nur auf Durchreise in Kalifornien, um Peking nicht über Gebühr zu provozieren. Tatsächlich ging von ihrem Spitzentreffen mit Kevin McCarthy aber ein starkes Signal der Unterstützung der USA für Taiwan aus. Dabei zeigten Republikaner und Demokraten im US-Kongress sogar Einigkeit - ein seltenes Phänomen. Doch in der hochsensiblen Taiwan-Frage ist ihnen ein Signal der Geschlossenheit gelungen. McCarthy führte eine parteiübergreifende Delegation in das Treffen mit Tsai Ing-wen.

Die Präsidentin kann die inoffizielle Zusammenkunft als Erfolg im Dauerkonflikt mit China verbuchen. „Ihre Anwesenheit und ihre unermüdliche Unterstützung geben den Menschen in Taiwan die Gewissheit, dass wir nicht isoliert und nicht allein sind“, sagte sie mit Blick auf die Abgeordneten. „Danke an alle unsere Freunde im Kongress, die Taiwan zur Seite stehen.“

Taiwans Ministerpräsidentin: Bilder legen eher Staatsbesuch nahe

Die Bilder, die Tsais Büro nach dem Treffen aus der Gedenkbibliothek veröffentlichte, erweckten keine Assoziationen mit einem Transit-Stopp, sondern eher mit einem Staatsbesuch: Tsai und McCarthy sitzen vor einem Kamin in einem Setting, das zumindest vage an das Oval Office erinnert. Auf dem Foto von der gemeinsamen Pressekonferenz ist hinter den beiden die ausgemusterte Air Force One zu sehen, in der der damalige Präsident Reagan durch die Welt geflogen ist. Auf dem Handshake-Bild sind Tsai und McCarthy umringt von Kongressabgeordneten und taiwanischen Delegierten.

Sanktionen aus Protest gegen Treffen

China hatte zuvor erfolglos versucht, das Treffen zu verhindern. Die chinesische Regierung hingegen sprach von einem „ungeheuerlichen Fehlverhalten“ und wertete das hochrangige Treffen als schwere Provokation. Tsais Treffen mit McCarthy kam zu einer Zeit, in der das Verhältnis zwischen Washington und Peking auf einem Tiefpunkt ist. Entsprechend wütend, aber auch erwartbar, fiel die Reaktion aus: „Als Reaktion auf das ungeheuerliche Fehlverhalten der USA und Taiwans wird China starke und entschlossene Maßnahmen ergreifen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen“, hieß es in einer Erklärung des Pekinger Außenministeriums.

Aus Protest gegen das Treffen verhängte China Sanktionen gegen US-Organisatoren von Veranstaltungen mit Tsai. Bestraft wurden unter anderem die Ronald-Reagan-Präsidentenbibliothek in Simi Valley, wo das Treffen am Mittwoch stattfand.

Dieses Videostandbild von Chinas Fernsehsender CCTV zeigt einen chinesischen Kampfjet bei einem Luftbetankungsmanöver. China beginnt eine dreitägige Militärübung rund um die Insel Taiwan. © Quelle: Uncredited/CCTV/AP/dpa

Peking betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik

Die kommunistische Führung in Peking betrachtet die demokratisch regierte Insel Taiwan als Teil der Volksrepublik und versucht die 23 Millionen Bewohner politisch zu isolieren. Regelmäßig droht Peking zudem, Taiwan notfalls auch mit militärischen Mitteln erobern zu wollen. Am Donnerstag bekräftigte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Peking den Machtanspruch auf die Insel: „Zu erwarten, dass China in der Taiwanfrage kompromissbereit ist, ist nur Wunschdenken. Wer das tut, wird sich nur selbst ins Knie schießen.“

Ein Besuch von McCarthys Vorgängerin Nancy Pelosi im August in Taiwan hatte zu einer schweren Krise geführt. China reagierte damals aggressiv und feuerte ballistische Raketen in Richtung Taiwan ab, Kriegsschiffe simulierten eine Blockade der Insel.

Konflikt um Taiwan ist zentrales Streitthema zwischen China und USA

Der Konflikt um Taiwan ist ein zentrales Streitthema zwischen der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten. Washington hat sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet, was auch Waffenlieferungen umfasst. Beobachter befürchten, an dem Streit könnte sich potenziell eine militärische Konfrontation zwischen den zwei Weltmächten entfachen.

