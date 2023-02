Taiwan entdeckt chinesischen Ballon auf kleiner Insel

Ein Wetterballon mit einer Radiosonde steigt in den Himmel über dem Meteorologischen Observatorium Lindenberg - Richard-Aßmann-Observatorium des Deutschen Wetterdienstes (DWD). (Symbolbild) So sieht ein Wetterballon aus, den der Deutsche Wetterdienst benutzt. Unten dran hängt die Mess-Sonde. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++

Taipeh. In Taiwan ist ein chinesischer Ballon niedergegangen. Das Fluggerät sei auf dem Eiland Tungyin gelandet und sei mit Elektronik der chinesischen Firma Taiyuan Wireless ausgerüstet gewesen, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Anrufe und Textbotschaften an das Unternehmen in Staatsbesitz seien unbeantwortet geblieben. Es handle sich offenbar um einen Wetterballon.

Seit der Entdeckung eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über den USA Anfang Februar werden chinesische Ballons weltweit besonders kritisch beäugt. China hat versichert, der Ballon über den USA habe der Wetterbeobachtung gedient und sei vom Kurs abgekommen.

Die Volksrepublik betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebietes, den es sich notfalls mit Gewalt einverleiben werde. Sie schickt immer wieder Flugzeuge in die Nähe des taiwanischen Hoheitsgebiets. Tungyin - wo der Ballon jetzt gefunden wurde - gehört zur Matsu-Inselgruppe, die als erste Verteidigungslinie Taiwans im Fall eines chinesischen Angriffs gilt.

