Taiwan: gut zwei Dutzend chinesische Kampfjets im Anflug

Taipeh. China hat am Mittwoch 25 Kampfflugzeuge und drei Kriegsschiffe in Richtung Taiwan geschickt. 19 Flugzeuge seien in die Luftverteidigungszone geflogen, teilte das taiwanische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Die Schiffe seien in der Taiwanstraße aktiv. Taiwan habe die Raketenverteidigung aktiviert, Flugzeuge gestartet und Schiffe entsandt. Man beobachte die Lage genau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wiederholte Einschüchterungsversuche Chinas

China unternimmt solche Aktionen immer wieder, um Taiwan einzuschüchtern, Personal und Ausrüstung zu ermatten und die Moral der Bevölkerung zu schwächen - bisweilen auch mit wesentlich mehr Flugzeugen. Zu dieser Taktik in der Grauzone gehören auch Cyberangriffe und Desinformationskampagnen. Die Volksrepublik bezeichnet Taiwan als Teil ihres Territoriums, das es notfalls mit Gewalt unter ihre Kontrolle bringen könne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP