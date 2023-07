Taiwan-Konflikt, Menschenrechte, Rohstoffe: Wie die Bundesregierung künftig mit China umgehen will

Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) präsentiert zum Auftakt ihrer Rede eine Reihe von Zahlen, die den rasanten Wandel und die dramatisch gewachsene Bedeutung Chinas eindrucksvoll unterstreichen: 800 Millionen Chinesinnen und Chinesen hätten in den vergangenen Jahrzehnten den Weg aus der Armut gefunden, referiert die Ministerin. Deutschland und China – der wichtigste einzelne Handelspartner der Bundesrepublik – hätten im vergangenen Jahr Waren im Rekordwert von 298 Milliarden Euro ausgetauscht. 87 Gigawatt Solarenergie habe China im vergangenen Jahr installiert, mehr als die gesamte Solarkapazität Deutschlands.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Chinas Anteil an der weltweiten Produktion des Metalls Gallium – ein Bestandteil moderner Hightech-Produkte, dessen Ausfuhr die Regierung in Peking künftig beschränken will – liege bei 96 Prozent, sagt Baerbock. Mit 69 Kriegsschiffen verfüge China inzwischen über die zahlenmäßig größte Marine der Welt. Nicht zuletzt: 1,4 Milliarden Menschen leben im bevölkerungsreichsten Land der Welt.

Auf diese vielschichtigen Entwicklungen will die rot-grün-gelbe Bundesregierung nun mit ihrer China-Strategie reagieren, die sie am Mittwoch im Kabinett verabschiedet hat – es ist die erste ihrer Art überhaupt. China sei für die Bundesregierung „gleichzeitig Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale“, heißt es in dem Papier aus dem Auswärtigen Amt in Anlehnung an eine EU-Formulierung. Baerbock betont, der letzte Aspekt sei in den vergangenen Jahren immer stärker in den Vordergrund getreten. Die Regierung reagiert darauf wie folgt:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zusammenarbeit mit China:

Die Strategie soll Wege und Instrumente aufzeigen, „wie die Bundesregierung mit China zusammenarbeiten kann, ohne Deutschlands freiheitlich-demokratische Lebensweise, unsere Souveränität, unseren Wohlstand sowie unsere Sicherheit und Partnerschaften mit anderen zu gefährden“, heißt es in dem Papier. „Die Bundesregierung sucht die Zusammenarbeit mit China, insbesondere als unverzichtbarer Akteur für die Lösung zentraler globaler Herausforderungen.“ Ohne China – dem größten Kohlendioxid-Emittenten weltweit – werde beispielsweise die Klimakrise nicht zu bewältigen sein.

Pekings langer Arm auf den Weltmeeren: Wer ist der umstrittene Investor für den Hamburger Hafen? Die mögliche Investition in Deutschlands größten Hafen ist vor allem politisch motiviert. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Die Menschenrechtslage

Die Bundesregierung prangert „schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen“ in China an. Sie sagt zu, sich in den Beziehungen zu Peking weiter für die Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen, auch in konkreten Einzelfällen.

Die Rohstoffabhängigkeit

„Wir wollen uns von China nicht abkoppeln, sondern Risiken so weit wie möglich mindern“, sagt Baerbock. Derzeit importiere die EU aus China beispielsweise 98 % der Seltenen Erden, die für Elektromotoren und Generatoren gebraucht würden. „Das können wir logischerweise nicht auf Knopfdruck ändern. Aber wir können anfangen.“ Im Strategiepapier verspricht die Bundesregierung unter anderem, die deutsche Wirtschaft bei der Erschließung diversifizierter, nachhaltiger Bezugsquellen zu unterstützen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Absicherung von Investitionen

„Eine wesentliche Voraussetzung für die Übernahme von Investitionsgarantien des Bundes ist die Einhaltung international vereinbarter Nachhaltigkeits-, Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards sowie die Vermeidung von Zwangs- und Kinderarbeit in Lieferketten“, heißt es in dem Papier. „Investitionsgarantien werden daher einer vertieften Prüfung unterzogen.“ Baerbock forderte auch deutsche Unternehmen auf, einseitige Abhängigkeiten zu vermeiden. Unternehmen, die sich im hohen Maße vom chinesischen Markt abhängig machten, müssten „in Zukunft das finanzielle Risiko verstärkt selbst tragen“. Betont wird: Investitionsgarantien seien bei drei Milliarden Euro pro Unternehmen und Land gedeckelt: Dies „gilt auch für China“.

Bundesregierung beschließt China-Strategie nach langer Debatte Das Bundeskabinett beschließt an diesem Donnerstag nach langer und teils kontroverser Diskussion die mit Spannung erwartete deutsche China-Strategie. © Quelle: dpa

Taiwan:

An der Ein-China-Politik, wonach Deutschland die Volksrepublik als einzigen souveränen Staat in China anerkennt, hält die Bundesregierung fest. Deutschland wolle die Beziehungen zu Taiwan – das sich offiziell Republik China nennt – aber ausbauen. Gewarnt wird China erneut vor einem Militärschlag gegen die Insel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus der Wirtschaft, die von dem Papier direkt adressiert wird, kommen positive Rückmeldungen: Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) begrüßte den Ansatz, Risiken zu minimieren, sich aber nicht von China zu entkoppeln. BDI-Präsident Siegfried Russwurm sagte, bei der konkreten Ausgestaltung einiger Maßnahmen bestehe aber noch Diskussionsbedarf – „etwa, was mögliche Instrumente zur Kontrolle deutscher Investitionen im Ausland anbelangt“.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Der Direktor der Berliner Denkfabrik Global Public Policy Institute (GPPi), Thorsten Benner, bewertete die Strategie als „ein ambitioniertes Dokument mit sehr vielen Hausaufgaben für die deutsche Politik und vor allen Dingen auch deutsche Unternehmen“. Es sei „sehr erfreulich, dass es sich um eine Beerdigung erster Klasse für die Merkelsche Illusion einer umfassenden strategischen Partnerschaft mit China handelt“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit Blick auf die Politik der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Benner sprach auch von einem „ganz, ganz starken Signal“, dass Baerbock die Strategie beim Mercator-Institut für China-Studien (MERICS) vorgestellt hat, einer der führenden Forschungseinrichtungen Europas zu China. Der Grund: China hat MERICS 2021 auf die Sanktionsliste gesetzt.