Steinmeier an Rushdie: „Angriff auf die Freiheit des Worts“

Das Attentat auf Schriftsteller Salman Rushdie hat die Welt erschüttert. Nun hat sich auch der Bundespräsident in einem Brief an den Autor gewandt. Er findet klare Worte für die Messerattacke.