Taiwan sichtet große Zahl chinesischer Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe

Regierung pocht weiter auf umstrittene Justizreform

Schwere Proteste in Israel: Polizei geht immer härter gegen Demonstranten vor

Bis in die Nacht protestieren wütende Menschen in Tel Aviv, Haifa und Jerusalem gegen die Regierung. Die Polizei geht inzwischen härter gegen die Demonstranten vor. Auch in den Reihen der Armee wächst der Widerstand gegen die Reformpläne von Regierungschef Netanjahu.