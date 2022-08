Melnyk lädt Kretschmer von Ukraine-Besuch aus

Wegen seinen Aussagen zum Krieg in der Ukraine ist Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von einem Ukraine-Besuch ausgeladen worden. Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk nahm seine Einladung an Kretschmer am Sonntag zurück: „Sie sind unerwünscht“.