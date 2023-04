Taiwans letzte Verbindung nach Südamerika: Warum China in Paraguay auf dem Wahlzettel steht

Guatemala-Stadt. Exakt 19.912 Kilometer Luftlinie von ihrer Heimat entfernt bangen am Sonntag weit über 100 Studierende aus Paraguay um ihre Zukunft. Wenn es schlecht für sie läuft, könnte ihr Auslands­studium in Taiwan schneller vorbei sein als gedacht. Denn im Kampf um die Macht in Paraguay stehen auch zwei Länder auf dem Wahlzettel, die den Urnengang in dem südamerikanischen Land beeinflussen könnten.

Seit über sechs Jahrzehnten pflegt Paraguay diplomatische Beziehungen zu Taiwan, zählt damit zu den noch rund ein Dutzend Ländern, die im Pokerspiel zwischen Peking und Taipeh der kleinen Insel die Treue halten. Doch einer der Kandidaten stellt nun diese Verbindungen infrage. Oppositions­kandidat Efrain Alegre hat im Wahlkampf um das Präsidentenamt die Beziehungen Asuncions zu Taiwan immer wieder kritisiert und stattdessen die Möglichkeit einer Annäherung an Peking ins Spiel gebracht.

Honduras hat die Verbindungen nach Taiwan abgebrochen

„Das Außen­ministerium hofft, dass Paraguay seine Beziehungen zu Taiwan schätzt und den oberflächlichen Versprechungen Chinas keinen Glauben schenkt“, reagierte ein ranghoher Funktionär aus Taiwan laut „Ultima Hora“ auf die Gedankenspiele Alegres.

Sollte dieser gewinnen, wäre auch das für Peking ein großer Sieg, denn damit hätte das Land in Südamerika praktisch freie Bahn. Erst vor wenigen Wochen hatte sich der mächtigste und einfluss­reichste Politiker Latein­amerikas, Brasiliens Präsident Luis Inacio Lula da Silva, bei seiner Antrittsreise zu Beginn seiner insgesamt dritten Präsidentschaft noch einmal ausdrücklich zur Ein-China-Politik bekannt. In Mittelamerika hatte vor wenigen Wochen Honduras angekündigt, seine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan zu beenden und stattdessen mit Peking zusammen­zuarbeiten. Begleitet hatte Tegucigalpa diese Entscheidung mit der Übergabe einer Liste an Investitions­wünschen, die die Linksregierung in Honduras den Chinesen zukommen ließ.

In Paraguay ist die China-Frage nun einer der Punkte, die im Wahlkampf diskutiert werden. Santiago Peña, Kandidat des Regierungslagers, will dagegen an der bisherigen Nähe zu Taiwan festhalten. Für Taiwan habe die letzte Verbindung zu seinem südamerikanischen Staat sehr große symbolische Bedeutung, sagte Margaret Myers, Direktorin des Asien- und Lateinamerika­programms beim Inter-American Dialogue, jüngst der BBC. „Wir haben es mit einer so kleinen Gruppe von dauerhaften diplomatischen Verbündeten zu tun, dass es ein großer Schlag wäre, noch mehr zu verlieren, insbesondere nach der Entscheidung von Honduras, dasselbe zu tun.“

Autokratismus­vorwürfe gegen Kandidat Alegre

Innenpolitisch stehen aber andere Fragen im Mittelpunkt: Die öffentliche Sicherheit, Arbeitslosigkeit, die große Spanne zwischen Arm und Reich und die Korruptions­bekämpfung. Ob das reicht, um einen Machtwechsel an der Spitze einzuleiten, ist unklar. In den Umfragen liegt laut „La Nacion“ Santiago Peña vorne, der das Regierungslager repräsentiert. Amtsinhaber Mario Abdo Benitez von der Partei Colorado kann wegen einer in der Verfassung festgeschriebenen Amtszeit­begrenzung nicht erneut antreten. Er blickt auf eine durchwachsene Amtszeit ohne Glanzpunkte zurück.

Herausforderer Efrain Alegre präsentierte sich im Wahlkampf als entschlossen und entscheidungsstark: „Paraguay braucht einen Präsidenten mit Charakter und Stärke“, sagte Alegre und meint damit natürlich sich selbst. Er leistete sich ein Scharmützel mit der Zeitung „La Nacion“, deren Personal er bei seinen Veranstaltungen auszusperren versuchte. Das brachte ihm den Vorwurf des Autokratismus und der Pressefeindlichkeit ein. Der konservative Santiago Peña versucht dagegen jene Wählerschichten zu erreichen, die nach Möglichkeit keinen großen Wechsel in Paraguay anstreben und allzu große Reformen scheuen.

Die jüngsten Umfragen sehen Peña und Alegre in einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer am Sonntag die meisten Stimmen erhält, ist gewählt, unabhängig davon, ob es über die 50-Prozent-Marke geht. Einige Umfragen sagen sogar ein technisches Unentschieden voraus. Auf den letzten Drücker konnte aber auch Systemkritiker Paraguayo Cubas noch zu einer Überraschung werden. Er gilt als Kritiker der etablierten Parteien.