Taiwans Präsidentin in den USA: „Nicht isoliert und nicht allein“

Kevin McCarthy ( Zweite von rechts), Sprecher des Repräsentantenhauses, begrüßt Tsai Ing-wen, Präsidentin von Taiwan, bei ihrer Ankunft in der Ronald Reagan Presidential Library in Simi Valley.

Republikaner und Demokraten im US-Kongress zeigen äußerst selten Einigkeit. In der hochsensiblen Taiwan-Frage ist ihnen nun ein Signal der Geschlossenheit gelungen. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Kevin McCarthy, führte eine parteiübergreifende Delegation in das Treffen mit der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen in Kalifornien. Tsai war dort offiziell nur auf Durchreise, um Peking nicht über Gebühr zu provozieren. Die Präsidentin kann die inoffizielle Zusammenkunft in der Ronald-Reagan-Bibliothek im Simi Valley als Erfolg im Dauerkonflikt mit China verbuchen. „Ihre Anwesenheit und ihre unermüdliche Unterstützung geben den Menschen in Taiwan die Gewissheit, dass wir nicht isoliert und nicht allein sind“, sagte sie mit Blick auf die Abgeordneten. „Danke an alle unsere Freunde im Kongress, die Taiwan zur Seite stehen.“

Als Parlamentspräsident ist der Republikaner McCarthy in der politischen Hierarchie der USA immerhin die Nummer drei nach dem Präsidenten und der Vizepräsidentin. Die Bilder, die Tsais Büro nach dem Treffen aus der Gedenkbibliothek veröffentlichte, erwecken keine Assoziationen mit einem Transit-Stopp, sondern eher mit einem Staatsbesuch: Tsai und McCarthy sitzen vor einem Kamin in einem Setting, das zumindest vage an das Oval Office erinnert. Auf dem Foto von der gemeinsamen Pressekonferenz ist hinter den beiden die ausgemusterte Air Force One zu sehen, in der der damalige Präsident Reagan durch die Welt geflogen ist. Auf dem Handshake-Bild sind Tsai und McCarthy umringt von Kongressabgeordneten und taiwanischen Delegierten.

Tsai kam von einem offiziellen Besuch im zentralamerikanischen Belize, einem von nur 13 Ländern, die diplomatische Beziehungen zu Taiwan pflegen. Generell handelt es sich nicht um diplomatische Schwergewichte: Saint Lucia in der Karibik oder Eswatini im südlichen Afrika gehören beispielsweise zu Taiwans diplomatischen Partnern, zu denen in Europa einzig der Vatikan zählt. Im Versuch, Taiwan zu isolieren, konnte die Regierung in Peking an dieser Front kürzlich einen Punktsieg erringen: Honduras entschloss sich im vergangenen Monat dafür, diplomatische Beziehungen zu China aufzunehmen und die zu Taiwan dafür zu opfern. Tsais Regierung warf Peking vor, Taiwans Verbündete mit falschen Versprechen zum Wechsel der diplomatischen Anerkennung zu bewegen.

China kündigt „entschlossene Maßnahmen“ an

Tsais Treffen mit McCarthy kam zu einer Zeit, in der das Verhältnis zwischen Washington und Peking auf einem Tiefpunkt ist. Entsprechend wütend, aber auch erwartbar, fiel die Reaktion aus: „Als Reaktion auf das ungeheuerliche Fehlverhalten der USA und Taiwans wird China starke und entschlossene Maßnahmen ergreifen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen“, hieß es in einer Erklärung des Pekinger Außenministeriums.

China beansprucht Taiwan für sich. Mit ihrer „Ein-China-Politik“ erkennen die USA – wie Deutschland und die EU – die Volksrepublik als einzigen souveränen chinesischen Staat an, sie unterhalten daher keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Die Vereinigten Staaten nehmen im Rahmen dieser Politik auch Pekings Position zur Kenntnis, wonach Taiwan zu China gehört. Den Anspruch der Regierung in Peking auf die demokratische Inselrepublik haben sie aber nie offiziell anerkannt. Stattdessen haben sie sich verpflichtet, Taiwan Mittel zur Selbstverteidigung zur Verfügung zu stellen: Die USA sind der mit weitem Abstand wichtigste Waffen­lieferant Taiwans. US-Präsident Joe Biden hat Taiwan öffentlich militärische Unterstützung im Fall eines chinesischen Angriffs zugesagt.

Die Freundschaft zwischen dem taiwanischen und dem amerikanischen Volk ist für die freie Welt von großer Bedeutung. Kevin McCarthy, Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses

Umso bedrohlicher ist das chinesische Säbelrasseln, zu dem es nun auch wieder kam: Nach Angaben von Taiwans Verteidigungsministerium hatte ein chinesischer Flugzeugträger-Verband bereits kurz vor dem Treffen in den USA Gewässer im Südosten der Inselrepublik durchquert. Erheblich aggressiver war die Reaktion Chinas allerdings ausgefallen, als McCarthys demokratische Vorgängerin Nancy Pelosi im August vergangenen Jahres Taiwan besuchte: China feuerte damals ballistische Raketen in Richtung Taiwan ab, Kriegsschiffe simulierten eine Blockade der Insel.

Taiwans Präsidentin Tsai trifft Vorsitzenden des Repräsentantenhauses in den USA Ein Treffen auf dieser Ebene zwischen Taiwan und den USA hat es auf US-Gebiet seit 1979 nicht gegeben. © Quelle: Reuters

McCarthy sagte am Mittwoch (Ortszeit Kalifornien) nach dem Gespräch mit Tsai, er selbst habe derzeit keine konkreten Pläne, Taiwan zu besuchen. „Aber das bedeutet nicht, dass ich dort nicht hinfahren werde.“ Als Vorsitzender des Repräsentantenhauses werde er sich von China nicht vorschreiben lassen, „wohin ich gehen oder mit wem ich sprechen kann“. Er machte zugleich deutlich, dass die USA dabei über Parteigrenzen hinweg an Taiwans Seite stünden. „Die Freundschaft zwischen dem taiwanischen und dem amerikanischen Volk ist für die freie Welt von großer Bedeutung“, sagte er. „Sie ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Freiheit, des Friedens und der regionalen Stabilität.“

Taiwans Präsidentin sagte, Frieden und Demokratie stünden vor nie dagewesenen Herausforderungen. „Wir befinden uns erneut in einer Welt, in der die Demokratie bedroht ist.“ Tsai zitierte Ronald Reagan, dessen Außenpolitik als US-Präsident 1981 von 1989 dem Prinzip „Frieden durch Stärke“ folgte: „Die Freiheit ist nie mehr als eine Generation vom Aussterben entfernt. Sie muss von jeder Generation ständig neu erkämpft und verteidigt werden.“