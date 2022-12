Nach Hochschulverbot: Afghanistan-Experte befürchtet komplettes Bildungsverbot für Frauen

China schickt 39 Kampfflugzeuge und drei Schiffe in Richtung Taiwan

Chinesische Flugzeuge haben offenbar die inoffizielle Grenze in der Taiwanstraße überquert, und zwar in stattlicher Zahl. Auch drei Schiffe soll China in Richtung der Insel geschickt haben. Derweil will Taiwan seine Kooperation mit der Europäischen Union ausbauen.