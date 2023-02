„Bruder-Land“: Taliban übernehmen die afghanische Botschaft im Iran

Teheran/Kabul. Vertreter der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan treten nach Angaben der Gruppe ihre Arbeit an der afghanischen Botschaft in Teheran an. Dies kündigte Talibansprecher Abdul Kahar Balchi am Sonntagabend an. „Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit den neuen Ernennungen (...) Zeugen eines weiteren Ausbaus der Beziehungen zwischen zwei muslimischen Ländern, Freunden und Brüdern, in verschiedenen Bereichen werden“, schrieb Balchi auf Twitter.

Von iranischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für eine offizielle Akkreditierung von Taliban-Diplomaten. Außenamtssprecher Nasser Kanaani hatte jüngst betont, der Iran habe seine diplomatische Haltung zum Nachbarland Afghanistan nicht geändert. Im Iran leben nach Schätzungen der UN mindestens 3,5 Millionen Afghanen, ein Großteil davon hat keine Papiere.

Bisher hat kein einziger Staat weltweit die Herrschaft der Taliban nach ihrer Machtübernahme und dem chaotischen Abzug internationaler Truppen im Sommer 2021 offiziell anerkannt. Die Taliban schickten diplomatische Vertreter bisher nach Pakistan, China, Russland und Turkmenistan. Immer noch sind Diplomaten der alten Republik Afghanistans in zahlreichen Ländern aktiv, haben ihre Arbeit aber auf ein Minimum reduziert.

RND/dpa