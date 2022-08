Szene vom Flughafen in der Hauptstadt Kabul, am ersten Tag nach der Machtübernahme durch die Taliban.

Am 15. August 2021 rissen die Taliban in Afghanistan erneut die Macht an sich – 20 Jahre nach ihrem Sturz durch den Militäreinsatz des Westens. Heute geht es dem Land schlechter denn je. Und noch immer möchten Helfer der Bundeswehr nach Deutschland, können aber nicht.

