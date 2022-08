Der Taliban feiert sein erstes Jahr an der Macht. Anlässlich der erneuten Machtübernahme in Afghanistan will die militante Organisation am Montag den Tag der Befreiung von den Besatzern feiern. Am 15. August 2021 übernahmen die Taliban die Führung im Land, nachdem sich westliche Truppen zurückgezogen hatten.

© Quelle: Oliver Weiken/dpa