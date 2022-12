Deutscher UN-Diplomat: Afghanische Männer müssen Taliban-Frauenpolitik entgegentreten

Während ihrer ersten Herrschaft in Afghanistan waren die Taliban berüchtigt für die Unterdrückung von Mädchen und Frauen. Seit die Islamisten zurück an der Macht sind, schränken sie die Rechte von Afghaninnen wieder dramatisch ein. Der stellvertretende UN-Sondergesandte kritisiert „drakonische Maßnahmen“ - und nimmt die Männer in Afghanistan in die Pflicht.

Afghanische Studentinnen stoppen am Tor zur Universität in Kabul, an dem Sicherheitspersonal der Taliban steht. Frauen dürfen ab sofort nach einem Erlass der Regierung keine Universitäten mehr besuchen.

Berlin. Der stellvertretende UN-Sondergesandte für Afghanistan, der deutsche Diplomat Markus Potzel, hat die Männer in dem Land dazu aufgefordert, der immer restriktiveren Frauenpolitik des Taliban-Regimes entgegenzutreten. Das von den Taliban nun erlassene Universitätsverbot für Studentinnen „zeigt einmal mehr die Verachtung einer kleinen Minderheit der Taliban für gebildete Frauen“, sagte der frühere deutsche Botschafter in Afghanistan dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Und es zeigt, welche Rolle diese wenigen Herren mit ihrem rückwärtsgewandten Denken den Frauen in der derzeitigen afghanischen Gesellschaft zuzuweisen gedenken. Ich denke nicht, dass sich die Frauen das lange gefallen lassen werden.“ Potzel betonte: „Es ist jetzt vor allem auch an den Männern, gegen diese Politik zu opponieren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer weniger Rechte für Frauen

Der Vize-Sondergesandte kritisierte weitere „drakonische Maßnahmen“ des Taliban-Regimes gegen Frauen. So hätten die Islamisten im Mai verfügt, dass Frauen mit einem verwandten männlichen Begleiter unterwegs sein müssen, wenn sie sich über längere Strecken von zu Hause wegbewegen. „Auch wenn Sie ins Ausland reisen, müssen Sie als afghanische Frau einen männlichen Begleiter haben, der ein Verwandter ist, also Bruder, Sohn, Mann, Vater“ sagte der Diplomat. „Im November wurde erlassen, dass Frauen nicht mehr in öffentliche Parks gehen dürfen, nicht mehr in Badehäuser gehen dürfen, auch nicht mehr in Fitnesscenter gehen dürfen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Sehe nicht, dass die Taliban sich verändert haben“

Bereits kurz nach ihrer erneuten Machtübernahme im August 2021 hatten die Taliban Mädchen den Besuch weiterführender Schulen verboten. Potzel sagte, er gehe nicht davon aus, dass diese Mädchenschulen in absehbarer Zeit wieder öffnen würden. Das Verhalten des Taliban-Regimes ähnele immer mehr dem ihrer ersten Herrschaft von 1996 bis 2001. „Wir haben seit Anfang dieses Jahres einen generellen Abwärtstrend hin zu den Taliban, wie sie in den 1990ern waren, gesehen“, sagte der Diplomat. „Ich sehe nicht, dass die Taliban sich verändert haben.“