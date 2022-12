Taliban vollziehen erste öffentliche Hinrichtung seit Machtübernahme

Erstmals seit ihrer neuerlichen Machtübernahme in Afghanistan haben die Taliban am Mittwoch einen verurteilten Straftäter öffentlich hingerichtet. Die Hinrichtung soll vor Hunderten Zuschauern und vielen ranghohen Taliban-Mitgliedern vollstreckt worden sein.

Islamabad. Zum ersten Mal seit ihrer neuerlichen Machtübernahme in Afghanistan haben die Taliban einen verurteilten Straftäter öffentlich hingerichtet. Regierungssprecher Sabihullah Mudschahid sagte, die Hinrichtung sei am Mittwoch in der Provinz Farah im Westen des Landes vor Hunderten Zuschauern und vielen ranghohen Taliban-Mitgliedern vollstreckt worden. Die Entscheidung dafür sei umsichtig getroffen worden, nachdem drei der höchsten Gerichte des Landes und der Taliban-Führer Mullah Haibatullah Achundsada ihre Zustimmung gegeben hätten.

Afghanistan: Hingerichteter soll Tat gestanden haben

Der jetzt Hingerichtete aus der Provinz Herat wurde verurteilt, weil er vor fünf Jahren einen Mann getötet und dessen Motorrad und Mobiltelefon gestohlen haben soll. Die Familie des Opfers habe ihn des Verbrechens beschuldigt, hieß es in einer Mitteilung des Regierungssprechers. Es war nicht bekannt, wann der Verdächtige festgenommen wurde. Er soll die Tat aber gestanden haben.

Während der früheren Taliban-Herrschaft in Afghanistan Ende der 90er Jahre wurden immer wieder Menschen öffentlich hingerichtet, gesteinigt oder ausgepeitscht, die von Gerichten für Verbrechen verurteilt worden waren. Nachdem sie im August 2021 erneut die Macht übernommen hatten, kündigten die Taliban zunächst an, sich zu mäßigen und Rechte von Frauen und Minderheiten zu achten. Stattdessen untersagten sie Mädchen den Besuch von weiterführenden Schulen und führten öffentliche Auspeitschungen wieder ein.

