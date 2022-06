Umkämpftes Verwaltungszentrum in der Region Luhansk

„Die Lage ist unter Kontrolle“: Ukraine will Stadt Sjewjerodonezk nicht verloren geben

Das Verwaltungszentrum Sjewjerodonezk in der ukrainischen Region Luhansk ist derzeit hart umkämpft. Nach Angaben des stellvertretenden Generalstabschefs habe sich die Lage verbessert. Unterdessen signalisierte das Verteidigungsministerium Erleichterung, was die Lieferung schwerer Waffen an Kiew betrifft.