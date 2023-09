﻿Der grüne Joker

Landtagswahl in Hessen

In weniger als zwei Wochen wird in Hessen gewählt. Der grüne Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir könnte zum Zünglein an der Waage werden und SPD-Kandidatin Nancy Faeser auf Platz drei verdrängen. Beobachtungen eines Dreikampfs mit – nicht ganz – ungewissem Ausgang.

