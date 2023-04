﻿Tarek Al-Wazir: „Ich finde die Aktionen der Letzten Generation elitär und selbstgerecht“

Herr Al-Wazir, Ihre Parteifreundin Irene Mihalic nannte den Protest der Letzten Generation zuletzt „elitär und selbstgerecht“. Tun Sie das auch?

Ja, auch ich finde die Aktionen der Letzten Generation elitär und selbstgerecht. Sie führen zu einer Polarisierung der Gesellschaft und sogar dazu, dass eine Gegenbewegung zu den dringend nötigen Klimaschutzmaßnahmen entsteht. Wir reden nur noch über die Aktionen als solche, aber nicht mehr über den Klimaschutz selbst. Das schadet mehr, als es nutzt.

Und worin besteht das Elitäre?

Elitär finde ich, dass es bei bestimmten Aktionsformen nur noch um Aufmerksamkeit geht: Angriffe auf Kunstwerke, Absägen eines Baums vor dem Kanzleramt, das hatte ja fast schon etwas Dadaistisches, oder das Beschmieren des Grundgesetzdenkmals mit einer ölähnlichen Flüssigkeit. Es wundert mich nicht, dass das bei 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger auf großes Unverständnis stößt. Außerdem entsteht bei vielen der Eindruck, dass eine kleine Minderheit der großen Mehrheit den Lebensstil vorschreiben möchte. Am Ende haben es alle, die sich richtigerweise für mehr Klimaschutz einsetzen, viel schwerer, weil sie mit den Urheberinnen und Urhebern solcher Aktionen in einen Topf geworfen werden.

Manche Mitbegründer der Grünen wie Joschka Fischer haben noch Steine geschmissen.

Joschka Fischer hat aber Irrwege früh erkannt und den Militanten schon vor Gründung der Grünen gesagt: Schmeißt die Waffen weg! Natürlich haben auch die Grünen eine Geschichte des zivilen Ungehorsams. Wir haben aber Raketendepots in Mutlangen und Castortransporte blockiert und nicht den normalen Arbeitsweg der Bevölkerung.

Neben der Letzten Generation gibt es noch Fridays for Future. Da sagen manche: Die sind nett, bewirken aber nichts.

Das stimmt nicht. Fridays for Future hat die gesellschaftliche Stimmung stark in Richtung Klimaschutz verändert. Denken Sie an die Einführung des CO₂-Preises 2019 oder das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Aber es ist für mich keine Überraschung, wenn die abstrakte Einsicht, dass alle etwas tun müssen, dann kontroverser wird, wenn es konkret wird. Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir haben uns an bestimmte Formen von Mobilität, Heizung und Konsum gewöhnt. Veränderung ist dringend nötig, aber wir müssen immer darauf achten, eine Mehrheit der Gesellschaft auf diesem Weg mitzunehmen. Wir haben zwar in Deutschland keine „Gelbwesten“. Aber ich erkenne durchaus Veränderungen in der gesellschaftlichen Stimmung. Das nehmen Teile der Klimaschutzbewegung gar nicht wahr.

Klima-Check

Woran denken Sie?

Nehmen Sie den Klimaentscheid in Berlin – einer Stadt, die in Teilen sehr progressiv ist. Trotzdem haben nicht einmal 20 Prozent der Bevölkerung für die Verschärfung der Klimaschutzziele gestimmt, und sogar fast so viele dagegen, obwohl es gar keine Nein-Kampagne gab.

Die Klimaschutzvorstellungen der Grünen gelten in der Ampelkoalition schon als radikal. Stichwort: Wärmepumpe. Die Klimaschutzbewegung findet die Grünen nicht radikal genug. Und nun?

Die Grünen haben sich 1985 in Hessen erstmals in Regierungsverantwortung begeben – nicht mit reiner Lehre, sondern natürlich mit Kompromissen, aber in die richtige Richtung. So lange ich mich zurückerinnere, geht es einer Minderheit nicht schnell genug und einer Mehrheit manchmal zu schnell. Trotzdem sind die Grünen seitdem stärker geworden und nicht schwächer. Im Übrigen sollten wir die realen Fortschritte sehen: Das Gebäudeenergiegesetz hat in dieser Woche die nächste Hürde genommen und ist durchs Kabinett gegangen. Ab dem nächsten Jahr soll es keine neuen reinen Öl- und Gasheizungen mehr geben – außer in eng umrissenen Ausnahmefällen. Gleichzeitig regeln wir den dabei dringend nötigen sozialen Ausgleich. Und dazu höre ich – Stichwort: elitär – von der Letzten Generation überhaupt nichts.

Letzte Generation startet Protestaktionen in Berlin Eine erneute Protestaktion der Klimaschutz-Gruppe am Donnerstag wurde von Auseinandersetzungen begleitet. © Quelle: Reuters

Nennen Sie mal ein Beispiel!

Wenn Sie ein Einfamilienhaus aus den 1970er-Jahren irgendwo auf dem Land haben, die Kinder sind in größere Städte gezogen und der Mann gestorben – dann ist die Witwe in dem Haus mit einer kleinen Rente und einer alten Ölheizung allein. Natürlich hat sie Angst, denn sie hat ein reales Problem. Da muss man konkret sagen, wie man dieser Frau helfen kann. Da reicht es nicht, sich auf die Straße zu kleben.

Daneben gibt es etwa in Berlin jede Menge Besitzer großer Autos, die offenbar viel Geld haben und diese Autos zudem gar nicht brauchen. Brauchen die nicht mal klare Ansagen?

Wir werden erleben, dass Fortbewegung mithilfe fossiler Energien durch den CO₂-Preis und den Emissionshandel Schritt für Schritt teurer wird. Das wird eine Lenkungswirkung haben, und E-Mobilität wird zeitgleich günstiger. Das hilft, diesen Irrweg immer größerer Autos endlich zu drehen. Ich glaube im Übrigen, dass wir in der nächsten Legislaturperiode auch ein Tempolimit auf den Autobahnen erleben werden. Die FDP war ja auch mal gegen das Rauchverbot in der Gastronomie, und heute sind alle froh darüber. Aber: Fortschritt gibt es nur schrittweise. Es gilt der Satz von Bertolt Brecht, wonach sich die Regierung kein neues Volk wählen kann. Es geht höchstens andersrum.