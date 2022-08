Hessischer Antisemitismusbeauftragter will Höcke-Buch auf Index setzen lassen

Hessens Antisemitismusbeauftragter Uwe Becker will erreichen, dass ein Buch des AfD-Politikers Björn Höcke auf den Index gesetzt wird. Das Buch „Nie zweimal in den selben Fluss“ von 2018 sei aus seiner Sicht „eindeutig jugendgefährdend und gehört daher nicht in junge Hände“.