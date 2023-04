Was verdienen die Menschen im öffentlichen Dienst nach der Tarifeinigung?

Nach Streiks und zähen Verhandlungen gibt es doch eine Einigung. Am Samstagabend haben sich die Gewerkschafter mit Bund und Kommunen verständigt: Etwa 2,5 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes erhalten eine der größten Tariferhöhungen seit Jahrzehnten. Wie viel genau die Arbeiter bekommen, veranschaulicht die Gewerkschaft Verdi auf ihrer Internetseite.

Zunächst erhalten alle Mitarbeitenden, unabhängig von ihrem Beruf, bis Ende Juni einmalig 1240 Euro netto als Inflationsausgleich. Zusätzlich fließen von Juli bis Februar 2024 monatlich 220 Euro steuerfrei. Insgesamt erhalten die Beschäftigten von Bund und Kommunen also 3000 Euro Inflationsausgleich. Weniger bekommen nur Studierende, Auszubildende und Praktikanten: Im Juni gibt es für sie einmalig 620 Euro und danach 110 Euro monatlich bis Februar 2024. Auch sie müssen die Zahlungen nicht versteuern.

Erzieherinnen und Erzieher bekommen 400 Euro mehr

Verdi veranschaulicht außerdem anhand von Beispielen, was sich am Monatsgehalt je nach Beruf ändert. Demnach erhalten Erzieherinnen und Erzieher in der Gehaltsstufe S8a, Stufe 6 derzeit nach Tarif monatlich 3979 Euro brutto. Ab März 2024 soll sie 4409 Euro bekommen.

Busfahrerinnen und Busfahrer in Nordrhein-Westfalen der Gehaltsstufe EG 5, Stufe 4 verdienen bis jetzt 3052 Euro brutto und dürfen ab März 2024 mit 3431 Euro rechnen. Angestellte in der Verwaltung mit bisher 3250 Euro bekommen zum gleichen Zeitpunkt 3640 Euro. Müllwerker (Gehaltsstufe EG 3, Stufe 3) haben derzeit ein Bruttogehalt von 2660 Euro und erhalten künftig 3018 Euro.

Gärtner-Azubi bekommt 150 Euro im Monat mehr

Eine Pflegekraft mit bisher 3448 Euro darf ab März 3849 Euro einplanen. Wer sich zum Gärtner oder zur Gärtnerin ausbilden lässt, bekommt im zweiten Jahr 1268 Euro – 150 Euro mehr als momentan. Kraftwerker – also Facharbeiterinnen und Facharbeiter in einem Kraftwerk – bekommen in der Gehaltsstufe EG 7, Stufe 1 ab März 3694 Euro. Derzeit haben sie 3301 Euro.

Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags beträgt 24 Monate. Verdi rechnet für das Jahr 2025 mit neuen Verhandlungen. Mit dem Abschluss haben die Tarifparteien in den Kernpunkten die Empfehlung übernommen, die eine Schlichtungskommission vergangene Woche veröffentlicht hatte.

Verdi und Beamte hatten noch mehr gefordert

Verdi und der Deutsche Beamtenbund hatten ursprünglich 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat gefordert und dabei vor allem auf die starke Belastung der Beschäftigten durch die hohe Inflation verwiesen. Allein im März erreichten die Steigerungen bei Lebensmittelpreisen laut Daten des Statistischen Bundesamts mit 22,3 Prozent im Vorjahresvergleich den höchsten Stand seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine Ende Februar 2022.

