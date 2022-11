﻿Sieben Wochen Streik in der Nudelfabrik Riesa: Da kocht etwas über

Riesa. Schwer bepackt mit Fünf-Kilo-Säcken voller Nudeln geht eine Familie über den Parkplatz des Nudelcenters zu ihrem Auto. Die streikenden Arbeiter der Teigwaren Riesa GmbH vor dem Eingang interessieren sie nicht. Dabei haben die drei Dutzend Nudelarbeiter in gelben Streikwesten gerade wieder eins ihrer Lieder angestimmt: „Eins, zwei, drei und vier – höh‘re Löhne wollen wir“ singen Anke, Ingo, Franziska und die anderen. Olaf, der Gewerkschaftssekretär aus Berlin, macht den Vorsänger.

Im Werksverkauf sind die Regale noch voll. Doch drinnen im Werk zeigt Geschäftsführer Mike Hennig Medienvertretern die leeren Kartons. Man produziert nur noch auf 10 Prozent der Kapazität.

Mike Hennig, Geschäftsführer bei Teigwaren Riesa, steht vor leeren Verpackungen. Er hat jetzt der Gewerkschaft im aktuellen Tarifkonflikt eine Moderation vorgeschlagen. © Quelle: Wolfgang Sens

Draußen singt der improvisierte sächsische Arbeiterchor laut und routiniert. Sie wollen endlich gehört werden, nach sieben Wochen Streik. Und sie haben anscheinend noch genug Puste, um weiterzumachen.

„Wir werden keine Ruhe geben“, sagt Ingo Kasüske, 55 Jahre alt. Der schmale Mann arbeitet seit 20 Jahren in der Verpackung. Das heißt: Drei Schichten, eine Woche nachts, eine Woche spät, eine Woche früh. 12,51 Euro die Stunde, plus Nachtzuschlag und Weihnachtsgeld zwar, aber 12,51 Euro Tariflohn ist eben inzwischen nur noch 51 Cent über dem Mindestlohn.

Ingo Kasüske, 55 Jahre alt, Arbeiter in der Verpackung bei Teigwaren Riesa © Quelle: Stella Weiß/LVZ/RND

„Meine Frau lacht mich aus, dass ich für das Geld arbeiten gehe“, sagt Kasüske, augenzwinkernd, aber dennoch trotzig. Sie ist Sprechstundenhilfe in einer Arztpraxis, muss sich nicht zur Schichtarbeit quälen und hat dennoch weit mehr pro Stunde auf dem Konto als ihr Mann. Die Tochter lernt Altenpflegerin, nächstes Jahr ist sie mit der Ausbildung fertig. Die Wohnung ist noch bezahlbar, die Ansprüche zurückgeschraubt, und dennoch: wo bleibt die Würde?

Meine Frau lacht mich aus, dass ich für das Geld arbeiten gehe. Ingo Kasüske

Würde? So große Worte will Kasüske lieber gar nicht in den Mund nehmen. „Wir sind ja nicht hochtrabend“, sagt er, „wir machen unsere Arbeit wie alle anderen auch“. Aber ja, fügt er dann an, „es geht ums Prinzip“.

Gewerkschaft will 2 Euro mehr pro Stunde

2 Euro mehr fordert die NGG für die Beschäftigten der „Nudelbude“, wie die traditionelle Teigwarenfabrik in Riesa genannt wird. In zwei Schritten bis Ende 2023, das wären je nach Lohngruppe zwei Mal 7 bis 8 Prozent mehr. Das geht weit über die Abschlüsse in anderen Branchen hinaus. Aber man habe hier eben etwas aufzuholen, sagt Olaf Klenke, der Gewerkschaftssekretär.

Olaf Klenke, Landesbezirkssekretär Ost der Gewerkschaft NGG © Quelle: Stella Weiß

Riesa bietet sich wie kaum ein anderes Werk im Osten an, um einen Grundkonflikt auszutragen: die immer noch bestehenden Lohnunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Anfang Dezember verhandelt die NGG sachsenweit über Lohnerhöhungen, die Situation ist fast überall gleich: Westdeutsche und internationale Investoren haben in den vergangenen Jahren stark investiert und moderne Fabriken aufgebaut – getrieben vom niedrigeren Lohnniveau in den östlichen Ländern. Tariflöhne liegen vielerorts nur knapp über 12 Euro, und auf diesen Betrag ist ab Oktober der Mindestlohn geklettert. Das treibt die Forderungen nach oben – und erhöht die Unzufriedenheit, dass man immer noch deutlich weniger verdient als die Beschäftigten in den westdeutschen Stammwerken. Mit dem Slogan „Lohnmauer einreißen!“ brachte die NGG rund 30 Streikende aus Riesa am symbolträchtigen 9. November vors Brandenburger Tor in Berlin.

Kasüske, der meist stille, schmale Veteran von der Verpackungsstraße, wird nun richtig wütend: „Wir sind denen doch gar nichts wert, wir sind für die nur billige Arbeitskräfte“, schimpft er.

„Die“, das sind Irmgard Freidler und ihre Söhne im fernen Trochtelfingen auf der schwäbischen Alb. 1992 übernahm die Firma „Alb-Gold“ die marode Riesaer Nudelbude von der Treuhand. Klaus Freidler, der Spätzlemogul aus Trochtelfingen, machte den Aufbau Ost zu seiner persönlichen Aufgabe, so erzählen es langjährige Mitarbeiter wie Kasüske: „Der hat noch jeden gekannt, mit Namen angesprochen und selbst mit angepackt.“ 2010 kommt Freidler mit 52 Jahren durch einen plötzlichen Herzinfarkt ums Leben. Die Witwe und die Söhne müssen den Laden überraschend weiter führen. Die Beziehung zur Nudelbude in Sachsen kühlt merklich ab.

Kühler Empfang in Trochtelfingen

Auch nach Trochtelfingen sind die Streikenden kürzlich aufgebrochen, haben vor dem Werkstor von Alb-Gold Flyer verteilt. Private Sicherheitsleute überwachten jeden Schritt, so schildert es Betriebsratschefin Anke Kühne. Die Trochtelfinger Arbeiterinnen und Arbeiter fuhren in ihren Autos an ihnen vorbei zur Schicht, keiner kurbelte auch nur die Scheibe herunter, so erzählen sie es. In Trochtelfingen gibt es keine Gewerkschaft und keinen Betriebsrat und dennoch deutlich höhere Löhne als in Riesa.

Anke Kühne, Betriebsratschefin bei Teigwaren Riesa © Quelle: Stella Weiß/LVZ/RND

Enttäuscht fuhren Kühne und ihre Mitstreikenden nach Riesa zurück. Auch die 51-Jährige ist schon seit 20 Jahren im Unternehmen, ihre Mutter arbeitete schon zu DDR-Zeiten dort. Die Nudelbude ist Familientradition. Kühne ist Schichtleiterin in der Verpackung, bekommt 14,08 Euro die Stunde. Sie wohnt allein in einer günstigen Zweiraumwohnung, fährt mit dem Rad zur Arbeit, spart, wo sie kann. „Ich habe dieses Jahr noch nicht geheizt, nur mit Kerzen“, sagt sie, während draußen der eiskalte Novemberregen fällt. Trotz Vollzeit und Schichtarbeit hat sie Angst davor, als Bittstellerin beim Amt zu landen. Auf ihrem Rentenbescheid steht die Zahl 800, und die Inflation galoppiert.

Die Stimmung ist grau – doch der Kampf eint sie

Vor dem Streiklokal in der Nähe des Elbhafens stehen die Nudelwerker und rauchen. Sie schimpfen über Benzinpreise, Stromabschlagszahlungen und den letzten Einkauf im Supermarkt. Nudeln bekommen sie im Werksverkauf günstiger, alles andere reißt ein Loch in die Kasse. Die Neiddebatte über das höhere Bürgergeld hat auch die Nudelwerker erreicht. Die Stimmung ist so grau wie die Witterung und auch nicht großartig anders als Montagabends auf vielen Marktplätzen im Osten. Doch statt unterschiedslos über „die da oben“ zu schimpfen, führen die Streikenden ihren eigenen konkreten Kampf. Und bleiben stur.

Auch an diesem Tag haben Vertreter aus der Politik zu ihnen gefunden: Der sächsische SPD-Bundestagsabgeordnete Fabian Funke, Riesas Linken-Chefin Ute Knebel und Charlotte Henke von der Grünen Jugend Sachsen. Alle werden freundlich empfangen, alle lassen Solidaritätsadressen da.

Viel zu lange wurden Niedriglöhne im Osten als vermeintlicher Standortvorteil propagiert. Damit muss endlich Schluss sein. Carsten Schneider (SPD), Ostbeauftragter der Bundesregierung

Auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), steht an der Seite der Streikenden. „Es ist wichtig, seine Rechte wahrzunehmen. Die Beschäftigten in Riesa haben dafür meine Unterstützung“, sagt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagt er: „Viel zu lange wurden Niedriglöhne im Osten als vermeintlicher Standortvorteil propagiert. Damit muss endlich Schluss sein. Die Erhöhung des Mindestlohns bringt für viele im Osten zwar eine deutliche Lohnerhöhung, aber das ist nur eine gesetzliche Untergrenze. Für faire Löhne muss man streiten und auch bereit sein zu streiken.“ Gewerkschaftliche Mitbestimmung sei „gelebte Demokratie, die sich die Menschen in Ostdeutschland vor 33 Jahren erkämpft haben“, sagt Schneider.

Änderung ab 1. Oktober: Wer profitiert von der Erhöhung des Mindestlohns? Millionen Menschen in Deutschland verdienen weniger als 12 Euro pro Stunde. Am Samstag wird die neue Lohnuntergrenze gezogen. © Quelle: dpa

Für die Gewerkschaft NGG im Osten ist die Nudelbude Riesa einer ihrer wenigen Vorzeigebetriebe. Jeder im Osten kennt den regionalen Nudelmarktführer. Und hier ist die Belegschaft gut organisiert und streikbereit, das hat sie in den vergangenen Jahren mehrfach unter Beweis gestellt: 2018 wurde nach Warnstreiks ein Betriebsrat gegründet, 2019 ein erster Tarifvertrag durchgesetzt. 2021 wurde nach drei Wochen Streik eine kräftige Lohnerhöhung erkämpft. Aber die neue Arbeitermacht bröckelt schon wieder: In der Verwaltung sind viele wieder aus der NGG ausgetreten, Jüngere kehren dem Unternehmen den Rücken, weil sie inzwischen auch in Sachsen besser bezahlte Jobs mit angenehmeren Arbeitsbedingungen finden.

Unter den streikenden Nudelwerkern, die sich beim trotzigen Rauchen auch vom Niesel nicht abschrecken lassen, sind überdurchschnittlich viele graue Köpfe zu sehen. Die Belegschaft altert wie die ganze Region.

Franziska Schaaf, Anlagenführerin bei Teigwaren Riesa © Quelle: Stella Weiß

Franziska Schaaf ist mit 37 Jahren eine der Jüngsten beim Streik. Sie ist aus Niederbayern zurückgekehrt, um näher bei ihren alten Eltern sein zu können. „Ich liebe die Mentalität hier mehr“, sagt die Anlagenführerin. „Ich arbeite gern hier, habe nette Kollegen – nun muss auch noch die Bezahlung stimmen.“

Am Dienstag soll es nach sieben Wochen die ersten Gespräche geben. Die Gräben sind tief: Die Geschäftsleitung weist die Forderungen der Gewerkschaft als unerfüllbar zurück, verweist darauf, „dass die explodierenden Energie- und Rohstoffkosten das Unternehmen vor große Herausforderungen“ stellen. Ihr Angebot: Eine Erhöhung um 1,20 Euro pro Stunde in zwei Schritten und eine sofortige Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro. Dass die Gewerkschaft gezielt auf Politikerinnen und Politiker zugeht, dass Riesa nun zum Symbol geworden ist, sorgt für Irritationen bei Geschäftsführer Hennig: „Die Politik sollte sich aus Tarifverhandlungen raushalten“, sagt er.

Direkt vor den Gesprächen wurde bekannt, dass die Geschäftsführung jetzt Riesa-Nudeln beim bayerischen Hersteller Bernbacher produzieren lassen will, um die Lager wieder aufzufüllen. Die NGG wiederum hat einen Solifonds eingerichtet, um die Streikkasse zu ergänzen. Wer hält länger durch? Das ist immer mehr die Frage.

„Eins, zwei, drei und vier – höh're Löhne wollen wir“ – Chor streikender Arbeiterinnen und Arbeiter im Regen © Quelle: Stella Weiß/LVZ/RND

Verhandelt wird nun unter Aufsicht von zwei Moderatoren: dem früheren Präsidenten des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg, Gerhard Binkert, und dem Ex-SPD-Chef und früheren brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck. Er trage gern zu einer Lösung bei, sagt Platzeck dem RND. Er esse sehr gerne Nudeln aus Riesa, und zwar schon seit Jahrzehnten.

Nun hat er mit in der Hand, ob die Bänder in der Nudelbude bald wieder anlaufen.