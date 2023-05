CDU-Politiker Kuban fordert neues Modell für Erwerb von Teileigentum an Immobilien

Wer wird türkischer Präsident?

Wahlduell zwischen Erdogan und Kilicdaroglu: „Alles wird sehr schön werden“

An der Parteizentrale von Präsident Erdogan in Ankara hängen Flaggen mit dessen Konterfei und der Aufschrift „Der richtige Mann zur richtigen Zeit“. Oppositionskandidat Kandidat Kilicdaroglu baut darauf, dass Erdogans Zeit mit der Wahl in der Türkei abgelaufen ist. In der Nacht zu Montag deutet sich an, dass die Entscheidung noch auf sich warten lässt - und es zur Stichwahl kommen wird.