﻿Zwischen Horror und Zeitreise: Die Telefonzelle lebt in der Popkultur wohl noch lange fort

Die letzten Telefonzellen verschwinden aus unseren Städten. In Film und Musik konnten sie vieles sein: Zufluchtsort, Eingang in fremde Welten, Sehnsuchtsort. Sie werden bleiben.

Das Glas der Telefonzelle sollte eigentlich bruchsicher sein. Doch eine der Möwen am Set flog so heftig gegen die Scheibe, dass der Schauspielerin Tippi Hedren Glassplitter ins Gesicht fielen. Der Dreh von Alfred Hitchcocks „Die Vögel“ war ein Martyrium für den Star, auch weil der Regisseur seine Darstellerin am Set sexuell bedrängte. Die Szene, in der Hedren in Panik vor den angreifenden Möwen in eine Telefonzelle flieht, steht im Zentrum des Horrorklassikers aus dem Jahr 1963. Die Telefonzelle ist hier fragiler Schutzraum im gefährlichen Draußen.

Durch diese Funktion – Teil des öffentlichen Raums, aber eine Tür, die man hinter sich zuziehen kann – wird die Telefonzelle auch zentraler Teil der Film- und Popkultur des 20. Jahrhunderts. In ihr können Verwandlungen stattfinden: Aus dem linkischen Zeitungsreporter Clark Kent wird der heldenhafte Superman, der sich stets unerkannt in einem Telefonhäuschen umzieht.

Was macht Superman, wenn es keine Telefonhäuschen mehr gibt?

Doch was macht Superman, wenn es keine Telefonhäuschen mehr gibt? Die Frage ist aktuell, doch sie wurde schon 1978 in Richard Donners erster „Superman“-Verfilmung beantwortet. Auf den Straßen von Metropolis sind die Telefonhäuschen damals schon durch Telefonkabinen ohne Tür ersetzt worden – der Schutzraum ist verloren. Christopher Reeve als Clark Kent rennt in höchster Not auf solch eine Kabine zu, dreht dann verzweifelt ab – und zieht sich blitzschnell in der Drehtür eines Hotels um. Die Telefonzelle war schon vor fast 50 Jahren nur noch ein Zitat.

Die Tür der Telefonzelle als Eingang in andere Welten

Telefonzellen bieten aber nicht nur Schutz vor Entdeckung oder Angreifern, sie öffnen auch manchmal den Zugang zu anderen Welten. Harry Potter findet über eine rote Londoner Telefonzelle den Eingang ins Magieministerium, indem er den Code 62442 (M-A-G-I-C) eingibt. Doctor Who reist mit seiner Tardis (keine Telefonzelle, sondern ein blaues Polizeinotrufhäuschen) durch Raum und Zeit.

In „Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit“ (1989) mit dem jungen Keanu Reeves ist es dann eine handelsübliche US-Telefonzelle (mit Türen), die zur Zeitmaschine wird.

1998 macht Manni (Moritz Bleibtreu) aus einer gelben Berliner Telefonzelle den verzweifelten Anruf bei Lola (Franka Potente), mit dem Tom Tykwers atemloses „Lola rennt“ beginnt. Hätten die beiden Smartphones gehabt, wäre Lola wahrscheinlich nie angekommen, weil sie dauernd „Sprachis“ und Selfies absetzen müsste, statt sich aufs Laufen zu konzentrieren.

Traurige Telefonzellen-Songs

In der Popkultur blieb die Telefonzelle als Wunderort auch dann noch bestehen, als sie in Wirklichkeit keiner mehr nutzte – wie beim „Circus Halligalli“ in den 2010er-Jahren. Und warum hat die Band Maroon 5 noch 2012 einen Hit mit der Zeile „I‘m at a payphone trying to call home“ veröffentlicht, wenn nicht wegen der Mischung aus Verzweiflung und Zauber, der dem Münzfernsprecher innewohnt?

Sie reihen sich damit ein in eine lange amerikanische Tradition von Telefonzellen-Songs, bettelnd und trotzig. („Calling from a Mississippi phone booth / Please don‘t hang up on me this time“, John Hiatt), („Calling you baby, took my very last dime“, Robert Cray) .

Diese These sei gewagt: Die Telefonzelle wird in der Popkultur auch dann weiterleben, wenn sie endgültig aus unseren Städten verschwunden ist. Einen Beleg dafür liefert der junge Ludwigshafener Rapper Apache 207. Im Video zu seinem Song „Brot nach Hause“ rappt und singt er in einen magentafarbenen Hörer einer Telefonzelle, die auf einem Floß über einen See treibt.

Der Mann ist 25. Höchstwahrscheinlich hat er kein einziges Mal in seinem Leben aus solch einer Zelle heraus telefoniert.