﻿Mehr Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen: Bürgermeister machen Druck auf Wissing

Bisher dürfen Kommunen auf Hauptverkehrsstraßen nur in Ausnahmefällen Tempo 30 einrichten. Einige Bürgermeister, darunter auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay, wollen das ändern. Das Bündnis wendet sich mit einem Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing.

Hannover. Die Stadt Hannover will endlich mehr Freiheiten bei der Einrichtung von Tempo-30-Zonen. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus Aachen, Münster, Augsburg, Leipzig, Ulm und Freiburg hat Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) einen Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing geschrieben und diesen zum Handeln aufgefordert, wie „Zeit Online“ berichtete.

Die sieben Kommunen hatten im Juli 2021 die Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ ins Leben gerufen, der sich mittlerweile schon 315 Städte, Gemeinden und Landkreise aus dem gesamten Bundesgebiet angeschlossen haben. Auch der Deutsche Städtetag unterstützt das Anliegen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). © Quelle: IMAGO/Future Image

Onay: Ampel in Berlin bei „Verkehrswende auf der Bremse“

Die Initiative, die von Kommunen ganz unterschiedlicher Größe und mit bunt gemischten Mehrheitsverhältnissen getragen wird, fordert eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, die den Städten und Gemeinden selbst überlässt, wo sie Tempo 30 oder andere Geschwindigkeitsbegrenzungen einrichten. Bisher ist das an Hauptverkehrsstraßen in der Regel untersagt, sofern sich dort nicht zum Beispiel Kindergärten, Schulen oder Altenheime befinden.

„Die Bundesregierung liefert mit Blick auf die überfällige Verkehrswende bisher viel zu wenig. Aktuell ist die Ampel mehr Bremserin denn Unterstützerin für all jene, die vor Ort bei der Verkehrswende etwas erreichen wollen“, kritisiert Onay. In Hannover sehe man das „beim Südschnellweg genauso wie bei der Blockade zum Thema Tempo 30 oder der Verschleppung der dringend notwendigen grundlegenden Überarbeitung von Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrsgesetz“.

Kritik an Wissing: „Keine Aktivitäten Ihres Ministeriums“

Eigentlich hatte sich die Ampel in Berlin deren Überarbeitung vorgenommen. Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP hatte Ländern und Kommunen in Aussicht gestellt, „Entscheidungsspielräume zu eröffnen“. Das Bündnis der Städte stellt nun allerdings „mit Sorge fest, dass es bisher keinerlei erkennbare konkrete Aktivitäten Ihres Ministeriums gibt, den Festlegungen des Koalitionsvertrages und damit auch unserem Anliegen Rechnung zu tragen“, heißt es in dem Brief an Wissing, den das Bündnis Ende September abschickte.

Die Initiative befürchtet, dass die „Zeit für eine Neuregelung in dieser Legislaturperiode zu knapp wird, wenn nicht noch in diesem Jahr der entsprechende Prozess aus Ihrem Hause auf den Weg gebracht wird“. Hannovers Oberbürgermeister Onay warnt: „Die Klimakatastrophe wartet nicht.“ Er wünsche sich, „dass da endlich Bewegung reinkommt“.

Welches Tempo passt? Kommunen wollen selbst entscheiden

Laut dem Bündnis ist es „unstrittig“, dass die „Frage der Höchstgeschwindigkeit einen zentralen Faktor hinsichtlich des Erreichens wichtiger städtebaulicher, verkehrlicher und umweltbezogener Ziele im Sinne lebenswerter Städte“ darstellt.

Wie „Zeit Online“ berichtet, zeigt sich das Bundesverkehrsministerium offen für „unterschiedliche Lösungsansätze und Innovationen“, auch mit Blick auf Tempo 30. Nicht überzeugt aber sei man von flächendeckendem Tempo 30, heißt es. Die Initiative der Kommunen hingegen betont, dass es darum auch gar nicht gehe. Man wolle „die Entscheidungshoheit, wo welche Geschwindigkeit angemessen ist“, erklärte Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU).

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.