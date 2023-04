﻿Tempolimit? „Die Zahlen sprechen dafür“ – „Nein, tun sie nicht, Steven“

Gegen ein Tempolimit gibt es kein einziges Argument

Ein Pro von Steven Geyer

Gäbe es einen Volksentscheid, wäre die Sache klar. Ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen: Das wünscht sich die klare Mehrheit der Deutschen in den Meinungsumfragen immer wieder. Rund 40 Prozent wollen die Begrenzung „auf jeden Fall“, weitere 22 Prozent sind „eher“ dafür. Nur ein gutes Drittel ist dagegen. Sogar die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs – des ADAC! – befürworten inzwischen mehrheitlich Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Beachtlich daran ist nicht so sehr, dass es selbst in der Autorepublik eine klare Mehrheit für die Vernunft gibt. Denn jeder weiß ja, dass es sich ohne Raser im Rückspiegel angenehmer fährt. Auch Berechnungen zeigen, dass der Verkehr bei gemeinschaftlicher Einhaltung der Richtgeschwindigkeit von 130 Kilometern in der Stunde flüssiger funktioniert.

Erstaunlich ist vielmehr, dass das Limit nicht längst eingeführt ist. Bei anderen ungelösten Streitthemen in westlichen Gesellschaften liegt das ja meist an der Polarisierung im Wahlvolk. Oft werden etwa US-Waffennarren mit deutschen Hubraumfans verglichen: Beide verhinderten aus irrationalen Gründen, dass die allgemeine Sicherheit vor der uneingeschränkten Freiheit Einzelner geht. Doch beim Tempolimit zeigen die deutschen Umfragen das Gegenteil: Das Rasen hierzulande fällt unter den demokratischen Minderheitenschutz.

Rasen überschreitet gleich mehrere Grenzen der Freiheit

Aber ist das nicht ganz gut so? Dass die Tugendwächter und Sicherheitsfanatiker mit ihrer Gängelei nicht bis in den letzten Alltagswinkel vordringen, um noch den letzten Spaß mit Vorschriften zu ersticken, bis aus unserer freiheitlichen Grundordnung ein übervorsorglicher Nannystaat wird? Nein, das ist es nicht. Denn selbst, wenn wir das Ideal der Freiheit als stärkstes Argument der Bleifußfraktion verbuchen – und dabei ignorieren, dass die anderen großen Staaten ohne Tempolimit Afghanistan, Nordkorea, Somalia und Libanon sind, während man im Rest Europas sowie in USA und Kanada sich trotz Tempolimits als freie Bürger fühlt –, selbst dann hilft ein Blick ins Grundgesetz.

Ja, wenn wir schon so grundsätzlich werden, dann richtig: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“, schreibt nämlich die Verfassung in ihrem Artikel 2 vor, „soweit er nicht die Rechte anderer verletzt.“ Und im nächsten Satz: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ Rasen überschreitet demnach gleich mehrere Grenzen der Freiheit des Einzelnen – zumal das Bundesverfassungsgericht inzwischen auch künftige Generationen zu denen zählt, die ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit haben. Für viele kam das überraschend. Es bedeutet aber: Du darfst deinen Nachkommen keinen ruinierten Planeten hinterlassen, nur weil du deinen Motor mal ausfahren willst.

Denn auf der Gegenseite der unbegrenzten Freiheit steht eine Kolonne an Übergriffigkeiten auf Unbeteiligte: Dieser Einzelne verursacht überdurchschnittlich viel Luft- und Lärmverschmutzung und gefährdet so die Gesundheit aller Anwohner und die Umwelt. Er erhöht Unfallgefahren und bringt so andere Verkehrsteilnehmer in Lebensgefahr. Und er beschleunigt den Klimawandel und bringt damit Teilnehmer künftiger Generationen in Lebensgefahr. Die Zahlen zeigen es unerbittlich: Die Brems- und Reaktionswege oberhalb der 300 Stundenkilometer sind ein Albtraum. Studien zeigen, dass ein 130er-Limit auf Autobahnen die Zahl der Verkehrstoten halbieren würde. Auch der zusätzliche Lärm ist messbar: Allein die Steigerung von Tempo 130 auf 140 erhöht die Geräusche um 18 Prozent.

Und erst das Klima: Während wir über milliardenschwere Abwrackprogramme für fossiles Heizen debattieren, bleibt die kostenlose simpel umsetzbare Chance zur CO2-Reduktion ungenutzt. Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass ein Limit von 120 Stundenkilometern auf Autobahnen die Treibhausgasemissionen um mehr als sechs Millionen Tonnen CO2 senkt. Ohne ein zusätzliches Schild, ohne einen Cent Zusatzkosten!

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags.

Im Gegenteil: Wer unter 130 Kilometer pro Stunde bleibt, fährt spritfahrend. Um die gleiche Minderung zu erreichen, müssten drei Millionen mehr reine Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein. Der Gegenwert – gemessen am staatlichen Umweltbonus für deren Anschaffung: 13 Milliarden Euro. Als 1976 die Gurtpflicht für Autofahrer eingeführt wurde, fürchteten manche schon einmal lautstark um die Freiheit der Fahrzeugführer.

Heute ist das als Quatsch enttarnt. Aber immerhin konnten die Anschnallmuffel damals noch vor „Gurtschäden“ warnen, die Insassen drohten, wenn sie nicht aus Unfallautos fliehen könnten. Gegen ein Verbot, seinen Pkw als Raketengeschoss zu missbrauchen, gibt es kein einziges Argument.

Es braucht andere Maßnahmen

Ein Contra von Jan Sternberg

Ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen ist unnötig und kontraproduktiv. Bevor die Bleifußlobby jetzt jubelt und sich radikale Geschwindigkeitsreduzierer an diesem Text festkleben, hier erst einmal die Forderungen, was es stattdessen braucht: lokale Lösungen, mehr Kontrollen und höhere Bußgelder. Und Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts.

Warum braucht Deutschland kein generelles Tempolimit? Es scheint ja der letzte große Schritt zu sein, dieses Land zu zivilisieren. Alle unsere Nachbarn haben eins, und wer schon einmal in Dänemark auf der Autobahn unterwegs war, kennt den um ein Vielfaches reduzierten Stressfaktor. Dort muss man nicht ständig damit rechnen, beim Überholen einer Lastwagenkolonne von einem heranschießenden wildgewordenen PS-Panzer von der linken Spur gelichthupt zu werden. Aber auch mit flächendeckend aufgestellten 130-Schildern werden deutsche Autobahnsitten nicht plötzlich hygge und tiefenentspannt. Dafür braucht es andere Maßnahmen. Lassen Sie uns den Blinker setzen und rausfahren auf die Autobahn Berlin–Hamburg, knapp 300 Kilometer, laut Navi knapp drei Stunden bei flüssigem Verkehr. Der ICE ist eine Stunde schneller, aber das nur nebenbei.

Der erste Teil der Strecke bis Neuruppin ist neu ausgebaut. Als Folge ist dort das Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde weggefallen. Es galt 20 Jahre lang, um die Anzahl schwerer Crashs zu reduzieren. Abgeschafft wurde es gegen den Rat der Polizei, die befürchtet, dass sich die Unfälle wieder häufen. Schaut man sich die Zahlen an, war das Tempolimit auf der Autobahn 24 eine Erfolgsgeschichte: Im Jahr 2002, vor dem Erlass eines Tempolimits, gab es hier 834 Unfälle mit acht Toten und 226 Verletzten. 2022 starb hier ein Mensch, 532-mal krachte es. Das Tempolimit hat also Leben gerettet und dem Klima geholfen, obwohl die Geschwindigkeitsbeschränkung kaum überwacht war. Wer sich dort auskannte, fuhr am Dreieck Havelland und zwischen den Anschlussstellen Neuruppin-Süd und Neuruppin korrektes Tempo. Da standen die Blitzer. Dazwischen: beschleunigen nach Belieben oder zumindest bis 150, darüber würde es ja wirklich teuer.

Kein Beitrag zur Sicherheit, sondern höchstens zur Langeweile

Oft ist es auf der Strecke aber ohnehin zu voll, um den Bleifuß durchzutreten, denn hier geht es auch nach Rostock und an die Ostseebäder. Erst am Dreieck Wittstock trennen sich die Wege. Ab da ist freie Fahrt durch die kaum besiedelten Gegenden des ostdeutschen Nordens. Ein Tempolimit hier würde keinen Beitrag zur Sicherheit, sondern höchstens zur Langeweile leisten. Und wenn nicht hinter jeder Kuh ein Blitzer stünde, würden die Firmenlimousinen, die Handwerkerbullis alle anderen typisch deutschen Autofahrerinnen und Autofahrer kaum weniger aufs Gas drücken als ohne Tempolimit. Der Klimaeffekt wäre kaum messbar.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs.

Die Bußgelder sind zwar kürzlich erhöht worden, aber unsere Nachbarn kassieren zum Teil deutlich mehr. Wenn Rasen günstiger ist als ein ICE-Ticket, läuft etwas falsch. 20 Kilometer zu schnell außerorts kosten in Deutschland 60 Euro plus Bearbeitungsgebühr, zusammen 88,50 Euro. In Dänemark und Frankreich wären 135 Euro fällig, in Italien ab 175 Euro, in Finnland 200 Euro. Wer in Dänemark mehr als doppelt so schnell fährt wie erlaubt, dessen Fahrzeug wird eingezogen. Auch Österreich will Extremrasern die „Tatwaffe aus der Hand nehmen“, kündigte die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler an. Man stelle sich so einen Satz einmal von Volker Wissing vor. Rasen muss man sich ohnehin leisten können – bei den aktuellen Spritpreisen. Und Elektroreisende wissen eh: Bleifuß kostet überproportional Reichweite.

Knapp ein Drittel der deutschen Autobahnkilometer hat ein Tempolimit, rund zwei Drittel haben keins. Der Anteil der Strecken mit Geschwindigkeitsbegrenzung sollte sich deutlich steigern – nicht nur an Unfallschwerpunkten, sondern auch prophylaktisch. Und in den Städten sieht es ähnlich aus. Mehr als 600 Städte, Gemeinden und Landkreise fordern von FDP-Verkehrsminister Wissing, selbst entscheiden zu können, wo sie Tempo 30 innerorts anordnen. Der Verkehrsminister „bremst die Städte aus“, ist zu lesen, was lustig ist, weil er ja gerade das Gegenteil tut: Er steht hinter denjenigen, die auch innerorts gerne mal Stoff geben.

Tempo 50 darf gerne zur Ausnahme auf Durchgangsstraßen werden, 30er-Zonen müssen dann aber auch stärker überwacht werden. Falschparken, auch auf Radwegen und im Kreuzungsbereich, gilt anscheinend immer noch als Kavaliersdelikt. Wo wird denn schon einmal abgeschleppt? Den Autos gehört nicht die Stadt. Sie müssen endlich wie ein Verkehrsmittel neben anderen behandelt werden. Das heißt: schneller abschleppen und mehr Kontrollen. Und ja, auch von rücksichtslosen Radlern. Aber das ist ein anderes Thema.