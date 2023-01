Neue Studie: Tempolimit könnte Millionen Tonnen CO₂-Emissionen vermeiden

„Werden bald eine Entscheidung bekommen“: Pistorius zur möglichen Lieferung von Leopard-Panzern

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sieht die Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine nicht zwingend an die Entsendung von US-Panzern gekoppelt. Das sagte der Nachfolger von Christine Lambrecht am Abend in einem ARD-„Brennpunkt“. Pistorius äußerte sich auch zur Freigabe an andere Länder, Leopard-Panzer aus deutscher Produktion zu exportieren.