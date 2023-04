Justin Jones (links) und Justin Pearson am Tennessee State Capitol in Nashville. Beiden wurde ihr Parlamentsmandat entzogen.

Ausgeschlossene Abgeordnete in Tennessee wollen zurück ins Parlament

Nashville. Die aus dem Repräsentantenhaus des US-Staates Tennessee ausgeschlossenen Abgeordneten Justin Jones und Justin Pearson wollen auf ihre Posten zurückkehren. Die beiden schwarzen Politiker sagten dem Sender NBC am Sonntag, sie wollten ins Repräsentantenhaus zurück.

Der Stadtrat von Nashville hat für Montag eine Sondersitzung einberufen, auf der er Jones wahrscheinlich erneut zum Abgeordneten ernennen wird. Eine Kommission für den Landkreis Shelby County will bald ein Datum für eine Sitzung bekannt geben, in der sie darüber entscheidet, wie sie den durch den Ausschluss Pearsons freigewordenen Sitz neu besetzt. Sie könnte Pearson erneut ins Repräsentantenhaus schicken. Anschließend müssen Nachwahlen angesetzt werden, bei denen die Wählerinnen und Wähler über die Besetzung der Sitze von Jones und Pearson entscheiden.

Ausschluss nach Protesten für schärfere Waffengesetze

Die Republikaner hatten am Donnerstag von ihrer sogenannten Supermehrheit im Repräsentantenhaus von Tennessee Gebrauch gemacht und die Demokraten Jones und Pearson aus der Parlamentskammer ausgeschlossen, weil sie sich an Protesten für schärfere Waffengesetze beteiligt hatten. Bei der Abstimmung über die Demokratin Gloria Johnson, die sich ebenfalls an den Protesten beteiligt hatte, fehlte zum Ausschluss eine Stimme. Weil Johnson Weiße ist, wurde der Vorwurf des Rassismus laut.

Johnson, Jones und Pearson hatten sich Hunderten Menschen angeschlossen, die im Kapitol von Tennessee ein verschärftes Waffenrecht gefordert hatten. Tage zuvor waren an der christlichen Covenant School in Nashville sechs Menschen erschossen worden. Seit dem Amerikanischen Bürgerkrieg ist es nur einige Male vorgekommen, dass das Repräsentantenhaus von Tennessee Abgeordnete ausgeschlossen hat. Diese Befugnis wird in der Regel bei schwerem Fehlverhalten angewendet und nicht als Waffe gegen politische Gegner.

RND/AP