Vier Tote bei Terroranschlag in Kabul

18.06.2022, Afghanistan, Kabul: Taliban-Kämpfer versammeln sich am Ort einer Explosion vor einem Sikh-Tempel. Ein Sikh-Tempel in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am 18.06.22 Ziel eines Terroranschlags geworden. Örtliche Medien berichteten von mehreren Explosionen im Gebiet um den Gurudwara, die Gebetsstätte der Glaubensgemeinschaft.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich am Samstag ein Terroranschlag ereignet. Behörden zufolge sei eine Gebetsstätte der Sikh-Glaubensgemeinschaft von Explosionen erschüttert worden. Vier Menschen seien gestorben, so die Ermittler am Samstagnachmittag.