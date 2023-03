Alternativvorschlag aus FDP-Reihen zum geplanten Multimillionen-Anbau am Kanzleramt

US-Präsident bietet Unterstützung an

Umstrittene Justizreform in Israel: Biden ruft Netanjahu zu Kompromiss auf

US-Präsident Biden will bei der umstrittenen Justizreform in Israel vermitteln. Er hat dem israelischen Ministerpräsident Netanjahu seine Hilfe angeboten. In Israel gibt es bereits seit über zwei Monaten Proteste gegen die Reform.