Landtag beschließt Gender-Verbot für Thüringer Behörden

Statement am Freitag um 11 Uhr Statement am Freitag um 11 Uhr

Livestream: Das plant die Landesregierung in Sachen Corona

Nach einer Expertenanhörung im Landtag hat die Diskussion um die Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein an Fahrt aufgenommen. Welche Schritte die Landesregierung in Sachen Corona plant, darüber informiert sie am Freitag um 11 Uhr. Verfolgen Sie das Statement hier im Livestream.