Thunberg über Davos: Teilnehmer „feuern die Zerstörung des Planeten an“

Berlin. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat in Davos harsche Kritik an den Teilnehmenden des Weltwirtschaftsforums geübt. „Wir sind gerade in Davos, wo im Grunde die Menschen die Zerstörung des Planeten anfeuern. Die Menschen, die im Kern der Klimakrise stehen. Die Menschen, die in fossile Brennstoffe investieren und so weiter. Und doch sind sie es irgendwie die Menschen, auf die wir uns scheinbar verlassen, um unsere Probleme zu lösen“, sagte sie am Donnerstag.

Die Fridays-for-Future-Initiatorin beklagte weiter: „Sie haben immer wieder bewiesen, dass sie das nicht priorisieren. Sie priorisieren Eigengier, Unternehmensgier und kurzfristige wirtschaftliche Gewinne über Menschen und über den Planeten.“

Luisa Neubauer: „Genug ist genug“

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer forderte das Aus für neue fossile Projekte und Investitionen. „Es kann keine neuen fossilen Projekte geben und keine fossilen Expansionen, übrigens auch nicht von Kohleminen“, sagte Neubauer am Donnerstag in Davos. Die Industrie selbst aber werde diesen Weg nicht weisen. „Jemand anderes muss sagen: Genug ist genug“, forderte die Klimaaktivistin von Fridays for Future. Solange Investoren wie Blackrock oder die Deutsche Bank mit fossiler Energie planten, stünden sie auf der falschen Seite.

Lützerath: Polizei nahm Thunberg in Gewahrsam

Vor zwei Jahren war Thunberg zum Auftakt der Veranstaltung aufgetreten. Schon damals hatte sie sich enttäuscht von der internationalen Spitzenpolitik gezeigt. Trotz weltweiter Protestaktionen sei beim Klimaschutz so gut wie nichts erreicht worden, sagte die Schwedin damals.

Zuletzt war sie bei Demonstrationen gegen die Räumung des Braunkohleorts Lützerath aufgetreten und von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Dafür hatte sie der ehemalige US‑Vizepräsident Al Gore am Mittwoch in Davos verteidigt. „Ich unterstütze ihre Bemühungen, ein Kohlebergwerk in Deutschland zu stoppen“, sagte Gore. Es gebe eine Kluft zwischen denjenigen, die alt genug seien, um in Machtpositionen zu sitzen, und den jungen Menschen dieser Welt. Die Klimakrise verschlimmere sich schneller, als die Welt sie bewältigen könne und es müsse endlich gehandelt werden.

Guterres: Welt ist in bedauernswertem Zustand

Auch UN‑Chef Antonio Guterres hatte sich kritisch in Davos geäußert. Die Welt sei in einem bedauernswerten Zustand, sagte er mit Blick auf die Klimakrise und den Krieg in der Ukraine. Den Klimawandel stellte er als „existenzielles Problem“ heraus und beklagte, dass sich das Engagement der Weltgemeinschaft, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, „nahezu in Rauch“ auflöse.

Auf dem Weltwirtschaftsforum in der Schweiz kommen derzeit Vertreter und Vertreterinnen der internationalen Politik und wichtiger Unternehmen zusammen. Ziel des Treffens ist es, Pläne zu entwickeln, wie die Wirtschaft gestärkt und das Klima besser geschützt werden kann.

